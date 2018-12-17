Росія втратить решту України, якщо визнає "ДНР" і "ЛНР"
|14:40 17.12.2018
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|Украина
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що Росія втратить решту України, якщо визнає так звані "ДНР" і "ЛНР".
Про це він заявив на прес-конференції в "Комсомольській правді", відповідаючи на питання, чому Росія не визнає так звані "ДНР" і "ЛНР", повідомляє Українська Правда з посиланням на ТАСС.
"Ви хочете визнати ЛНР і ДНР? А далі? Втратити всю решту України, залишити її нацистам?", - сказав він.
Також глава МЗС РФ заявив, що український режим має всі риси неонацистського.
"Ми не воюємо з українським режимом. З українським режимом, який має всі риси нацистського і неонацистського, воюють громадяни України, які живуть на Донбасі", - сказав міністр.
Водночас він зауважив, що внутрішні проблеми України "набагато ширші і набагато глибші, ніж просто ЛНР і ДНР".
Також Лавров запевняє, що Росія не буде вести війну з Україною.
"Я вважаю, що мінські домовленості альтернативи не мають. Воювати з Україною ми не будемо, я вам обіцяю", - сказав Лавров.
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