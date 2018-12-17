Росія втратить решту України, якщо визнає "ДНР" і "ЛНР"

14:40 17.12.2018 0 комментариев Украина

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що Росія втратить решту України, якщо визнає так звані "ДНР" і "ЛНР".

Про це він заявив на прес-конференції в "Комсомольській правді", відповідаючи на питання, чому Росія не визнає так звані "ДНР" і "ЛНР", повідомляє Українська Правда з посиланням на ТАСС.

"Ви хочете визнати ЛНР і ДНР? А далі? Втратити всю решту України, залишити її нацистам?", - сказав він.

Також глава МЗС РФ заявив, що український режим має всі риси неонацистського.

"Ми не воюємо з українським режимом. З українським режимом, який має всі риси нацистського і неонацистського, воюють громадяни України, які живуть на Донбасі", - сказав міністр.

Водночас він зауважив, що внутрішні проблеми України "набагато ширші і набагато глибші, ніж просто ЛНР і ДНР".

Також Лавров запевняє, що Росія не буде вести війну з Україною.

"Я вважаю, що мінські домовленості альтернативи не мають. Воювати з Україною ми не будемо, я вам обіцяю", - сказав Лавров.



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