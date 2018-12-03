Лавров уверен в провокации Украины на границе с оккупированным Крымом в конце года
|14:23 17.12.2018
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|Крым
Украинские власти готовят вооруженную провокацию на границе с оккупированным Крымом в последнюю декаду декабря.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает Крым Информ со ссылкой на ТАСС.
«На последнюю декаду декабря Порошенко планирует вооруженную провокацию на границе с РФ, на границе с Крымом», – приводит агентство слова Лаврова.
По словам министра, Россия не будет тянуть с ответом в случае провокации.
«Он (Порошенко) получит ответ – мало не покажется, наша страна – это наши границы. Мы не допустим, чтобы он пытался отстаивать какие-то свои интересы и нарушать те права, которые крымчане защитили в полном соответствии с международным правом», – цитирует Лаврова уже агентство «Интерфакс».
Лавров напомнил слова Порошенко о том, что «военное положение он продлевать не будет, если только не последует провокации на линии соприкосновения на Донбассе или на административной границе с Крымом».
«У нас есть информация, об этом не раз говорила наш официальный представитель Мария Захарова, о том, что на линии соприкосновения украинские военные сконцентрировали порядка 19 тысяч военных, большое количество техники, им в этом помогают великобританские и американские инструкторы», – сказал он.
Министр иностранных дел РФ также заявил, что провокацию на границе с оккупированным Крымом «они (власти Украины) обсуждают вместе со своими западными кураторами».
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