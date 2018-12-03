Крымско-сирийский торговый дом открыт в оккупированном Крыму
|14:05 17.12.2018
|0 комментариев
|Крым
Совместный крымско-сирийский торговый дом открыт в оккупированном Крыму. В настоящее время ведется работа по регистрации торгового дома в качестве резидента свободной экономической зоны.
Как заявили оккупанты, решается также вопрос о системе взаиморасчетов, сообщает ИА REGNUM.
«Протоколом межправкомиссии предусмотрено ускоренное решение вопроса расчетов. Очевидно, что расчеты будут в рублях», — цитирует «Звезда» Мурадова.
Как сообщалось, делегация Сирии посетила оккупированный Крым в апреле этого года, для участия в Ялтинском экономическом форуме. В рамках визита был достигнут ряд договоренностей.
В середине октября уже «крымская делегация» посетила Дамаск. В числе подписанных в рамках визита документов — соглашение о создании совместного торгового дома, совместной судоходной компании. Также обсуждалась возможность создания совместной авиакомпании.
Ещё на эту тему:
ЄС відправить в Україну місію для оцінки потреб регіонів, постраждалих від агресії РФ в Азовському морі
В оккупированном Крыму увеличилось число мигрантов
Гройсман обсудил с Могерини необходимость усиления санкций против РФ
Инициатору создания международного движения по освобождению аннексированного Крыма запретили въезд в Россию на 55 лет
Медведев разрешил открыть магазины duty free для прилетающих и приплывающих в оккупированный Крым
Сергей Аксенов назвал «главные угрозы», которые представляют «опасность» в оккупированном Крыму
Экипаж арестованного "Норда" ожидают выполнения обещаний оккупантов по передаче рыбакам нового судна
Оккупантам не нужен парк львов "Тайган"
Комментарии о значимости отчета канцелярии прокурора Международного уголовного суда по незаконной аннексии Крыма
Полторы тысячи жителей оккупированного Крыма пострадали от недобросовестных застройщиков
Оккупанты обяжут крымчан ходить с идентификаторами