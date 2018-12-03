Совместный крымско-сирийский торговый дом открыт в оккупированном Крыму. В настоящее время ведется работа по регистрации торгового дома в качестве резидента свободной экономической зоны.

Как заявили оккупанты, решается также вопрос о системе взаиморасчетов, сообщает ИА REGNUM.

«Протоколом межправкомиссии предусмотрено ускоренное решение вопроса расчетов. Очевидно, что расчеты будут в рублях», — цитирует «Звезда» Мурадова.

Как сообщалось, делегация Сирии посетила оккупированный Крым в апреле этого года, для участия в Ялтинском экономическом форуме. В рамках визита был достигнут ряд договоренностей.

В середине октября уже «крымская делегация» посетила Дамаск. В числе подписанных в рамках визита документов — соглашение о создании совместного торгового дома, совместной судоходной компании. Также обсуждалась возможность создания совместной авиакомпании.