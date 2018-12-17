Число прибывших мигрантов в январе-октябре 2018 г. составило 36,9 тыс. человек, а выбывших – 31,9 тыс. человек.

Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного оккупантам Крымстата, передает Крымская ПРАВДА.

«В общем миграционном приросте положительное сальдо миграции в результате смены места жительства составило 34,1%, передвижений, связанных с окончанием срока пребывания и к месту пребывания мигрантов от 9 месяцев и более – 65,9%», - сообщили в пресс-службе.

Среди всех внешних мигрантов, прибывших в оккупированный Крым в январе-октябре 2018г., мигранты из регионов России составили 16,2 тыс. человек (68,6%), 7,4 тыс. человек (31,4%) из стран СНГ и других стран.

Среди выбывших из оккупированного Крыма 14,2 тыс. человек (76,3%) выехали в регионы России, а 4,4 тыс. человек (23,7%) – в страны СНГ и другие страны.

«В обмене населением с субъектами Российской Федерации число прибывших (16,2 тыс. человек) превышает число выбывших (14,2 тыс. человек). Миграционный прирост в январе-октябре 2018 г. с регионами России составил 2,0 тыс. человек. Наибольший миграционный прирост отмечен с Сибирским и Уральским федеральными округами (0,9 и 0,8 тыс. человек соответственно). Наибольшее отрицательное сальдо миграции наблюдается в обмене населением с г. Севастополь, Московской областью и Краснодарским краем (0,8–0,2 тыс. человек)», - сообщили в пресс-службе.

Наибольший миграционный прирост наблюдается в обмене населением с Украиной – 2,1 тыс. человек и с Узбекистаном – 0,3 тыс. человек.

С другими зарубежными странами мира сложилось также положительное миграционное сальдо – 0,2 тыс. человек.

Наибольший миграционный прирост этого направления из Индии (42 человека), Иордании (23 человека) и Германии (18 человек).

Миграционный прирост населения зафиксирован в 12 регионах аннексированного полуострова.