Гройсман обсудил с Могерини необходимость усиления санкций против РФ
|13:30 17.12.2018
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|Крым
Украина и Европейский Союз должны консолидировать международное давление на страну-агрессора и усиливать политику санкций, прежде всего с целью освобождения украинских моряков и военных кораблей, а также возобновление свободного судоходства в акватории Азовского моря.
Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, сообщает УНIАН со ссылкой на Правительственный портал.
Встреча состоялась в рамках рабочего визита главы правительства в Королевство Бельгия.
«Мы ценим готовность наших партнеров в ЕС поддержать Украину в условиях новой агрессии Российской Федерации в Азовском и Черном морях. Именно поэтому нужна консолидация международного давления и усиления санкций против РФ, прежде всего, с целью освобождения захваченных Россией 24 украинских моряков и трех военных судов», - сказал Гройсман.
«Москва перешла черту. Реакция ЕС на агрессию России в Азовском море должна быть комплексной и более решительной», - добавил он.
В свою очередь высокий представитель ЕС отметила, что Брюссель будет поддерживать Украину, и недавнее решение Совета ЕС о продлении санкций является подтверждением этой позиции.
По итогам переговоров глава правительства и высокий представитель ЕС приняли участие в церемонии подписания ряда международных соглашений.
Подписаны, в частности, соглашения между правительством Украины и Европейской Комиссией о финансировании мероприятия «Программа поддержки энергоэффективности в Украине EE4U-II», о финансировании мероприятия «Программа технического сотрудничества 2018 года», о финансировании мероприятия «EU4Skills: лучшие навыки для современной Украины», о финансирование мероприятия «Программа расширения контактов между людьми: Дом Европы».
Документы предусматривают реализацию мероприятий по политике энергосбережения, укреплению институциональной способности украинских органов власти, повышению эффективности реформ в сфере профессионально-технического образования в Украине, профессиональный обмен для краткосрочной профессиональной стажировки в странах-членах ЕС.
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