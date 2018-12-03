Украина и Европейский Союз должны консолидировать международное давление на страну-агрессора и усиливать политику санкций, прежде всего с целью освобождения украинских моряков и военных кораблей, а также возобновление свободного судоходства в акватории Азовского моря.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, сообщает УНIАН со ссылкой на Правительственный портал.

Встреча состоялась в рамках рабочего визита главы правительства в Королевство Бельгия.

«Мы ценим готовность наших партнеров в ЕС поддержать Украину в условиях новой агрессии Российской Федерации в Азовском и Черном морях. Именно поэтому нужна консолидация международного давления и усиления санкций против РФ, прежде всего, с целью освобождения захваченных Россией 24 украинских моряков и трех военных судов», - сказал Гройсман.

«Москва перешла черту. Реакция ЕС на агрессию России в Азовском море должна быть комплексной и более решительной», - добавил он.

В свою очередь высокий представитель ЕС отметила, что Брюссель будет поддерживать Украину, и недавнее решение Совета ЕС о продлении санкций является подтверждением этой позиции.

По итогам переговоров глава правительства и высокий представитель ЕС приняли участие в церемонии подписания ряда международных соглашений.

Подписаны, в частности, соглашения между правительством Украины и Европейской Комиссией о финансировании мероприятия «Программа поддержки энергоэффективности в Украине EE4U-II», о финансировании мероприятия «Программа технического сотрудничества 2018 года», о финансировании мероприятия «EU4Skills: лучшие навыки для современной Украины», о финансирование мероприятия «Программа расширения контактов между людьми: Дом Европы».

Документы предусматривают реализацию мероприятий по политике энергосбережения, укреплению институциональной способности украинских органов власти, повышению эффективности реформ в сфере профессионально-технического образования в Украине, профессиональный обмен для краткосрочной профессиональной стажировки в странах-членах ЕС.