Координатора "Крымской солидарности" принудительно поместили психбольницу на месяц / Видео
|11:20 17.12.2018
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|Крым
Адвокат Сергей Легостов посетил своего подзащитного, крымскотатарского активиста, координатора общественной организации «Крымская солидарность» Сервера Мустафаева в Крымской Республиканской клинической психиатрической больнице.
Об этом Легостов сообщил в интервью «Крымской солидарности», сообщает QHA.
По словам адвоката, Мустафаев поступил в медучреждение в четверг, 13 декабря, для принудительной судебно-психиатрической экспертизы и находится сейчас в 15-ом отделении психбольницы.
Мустафаев пребывает в палате на пять человек. Считает свое помещение на стационарную психиатрическую экспертизу незаконным и необоснованным, поскольку отсутствуют основания и повод для ее проведения. Он психически здоровый человек. Ранее на учете у врача-нарколога не состоял.
Легостов отметил, что Мустафаев будет пребывать в психиатрической больнице до 10 января 2019 года.
В своем письме из СИЗО Мустафаев сообщил, что все, что происходит в оккупированном Крыму являются ложью и насилием. По словам активиста, основная цель российских властей — препятствовать деятельности людей, несогласных с оккупацией полуострова, а также прекратить крымскотатарское национальное движение.
Сервер Мустафаев был задержан 21 мая 2018 года в Бахчисарае вместе с другим крымскотатарским активистом Эдемом Смаиловым. Их подозревают в участии в запрещенной в России мусульманской религиозной организации “Хизб ут-Тахрир”. “Крымская солидарность” официально заявляла, что расценивает обыск и арест координатора и активиста организации Сервера Мустафаева преследованием за активную гражданскую, религиозную и национальную позицию и запугиванием общества в целом.
Ранее сообщалось, что находящегося под арестом фигуранта бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир", координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева этапируют в психиатрическую клинику.
Видео: Крымская солидарность
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