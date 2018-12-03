Адвокат Сергей Легостов посетил своего подзащитного, крымскотатарского активиста, координатора общественной организации «Крымская солидарность» Сервера Мустафаева в Крымской Республиканской клинической психиатрической больнице.

Об этом Легостов сообщил в интервью «Крымской солидарности», сообщает QHA.

По словам адвоката, Мустафаев поступил в медучреждение в четверг, 13 декабря, для принудительной судебно-психиатрической экспертизы и находится сейчас в 15-ом отделении психбольницы.

Мустафаев пребывает в палате на пять человек. Считает свое помещение на стационарную психиатрическую экспертизу незаконным и необоснованным, поскольку отсутствуют основания и повод для ее проведения. Он психически здоровый человек. Ранее на учете у врача-нарколога не состоял.

Легостов отметил, что Мустафаев будет пребывать в психиатрической больнице до 10 января 2019 года.

В своем письме из СИЗО Мустафаев сообщил, что все, что происходит в оккупированном Крыму являются ложью и насилием. По словам активиста, основная цель российских властей — препятствовать деятельности людей, несогласных с оккупацией полуострова, а также прекратить крымскотатарское национальное движение.

Сервер Мустафаев был задержан 21 мая 2018 года в Бахчисарае вместе с другим крымскотатарским активистом Эдемом Смаиловым. Их подозревают в участии в запрещенной в России мусульманской религиозной организации “Хизб ут-Тахрир”. “Крымская солидарность” официально заявляла, что расценивает обыск и арест координатора и активиста организации Сервера Мустафаева преследованием за активную гражданскую, религиозную и национальную позицию и запугиванием общества в целом.

Ранее сообщалось, что находящегося под арестом фигуранта бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир", координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева этапируют в психиатрическую клинику.

Видео: Крымская солидарность