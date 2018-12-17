Голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін заявив, що російська делегація не братиме участі у Парламентській асамблеї Ради Європи, "доки там не одумаються".

В інтерв'ю програмі Першого каналу "Толстой. Неділя" Володін заявив, що у ПАРЄ "першу скрипку" зараз грають радикали, які за підтримки Лондона і Вашингтона визначають політику і рішення організації, повідомляє Європейська Правда з посиланням "Інтерфакс-Україна".

"Ця структура сьогодні виявилася заручницею в руках у крайніх радикалів, які представлені країнами Балтії, Польщею, Україною. Враховуючи, що дуже активно на цьому майданчику їх підтримують Велика Британія і Сполучені Штати Америки, вони фактично нав'язують думку всій Парламентській асамблеї", - сказав Володін.

Він заявив, що делегація РФ не братиме участі в такій Парламентській асамблеї - "доки там не одумаються".

За словами Володіна "не ті відносини" склалися виключно з вини колег з асамблеї. "Тому що вони вважали, що можна рот заткнути будь-якій країні, і, при цьому, країна ще має платити гроші. Причому, великі гроші - десятки мільйонів доларів - як внесок у Парламентську асамблею", - сказав Володін.

Володін також дав зрозуміти, що РФ не планує відновлювати сплату членських внесків до бюджету РЄ.

"Навіщо платити за те, що для громадян нашої країни не приносить результатів? Краще заощадити, а коли одумаються, звісно, ми цей формат затребуємо", - сказав він.

Нагадаємо, минулого тижня регламентний комітет ПАРЄ ухвалив рішення, що у разі поновлення санкцій проти російської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи вони не можуть бути позбавлені права голосу на виборах суддів ЄСПЛ, генсека РЄ та інших керівників організації.

Водночас регламентний комітет переніс на невизначений термін доповідь, яка передбачала істотніші поступки РФ.