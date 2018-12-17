В РФ не планують повертатись у ПАРЄ, "доки там не одумаються"

13:13 17.12.2018 0 комментариев Россия

Голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін заявив, що російська  делегація не братиме участі у Парламентській асамблеї Ради Європи, "доки там не одумаються".

В інтерв'ю програмі Першого каналу "Толстой. Неділя" Володін заявив, що у ПАРЄ "першу скрипку" зараз грають радикали, які за підтримки Лондона і Вашингтона визначають політику і рішення організації, повідомляє Європейська Правда з посиланням "Інтерфакс-Україна".

"Ця структура сьогодні виявилася заручницею в руках у крайніх радикалів, які представлені країнами Балтії, Польщею, Україною. Враховуючи, що дуже активно на цьому майданчику їх підтримують Велика Британія і Сполучені Штати Америки, вони фактично нав'язують думку всій Парламентській асамблеї", - сказав Володін.

Він заявив, що делегація РФ не братиме участі в такій Парламентській асамблеї - "доки там не одумаються".

За словами Володіна "не ті відносини" склалися виключно з вини колег з асамблеї. "Тому що вони вважали, що можна рот заткнути будь-якій країні, і, при цьому, країна ще має платити гроші. Причому, великі гроші - десятки мільйонів доларів - як внесок у Парламентську асамблею", - сказав Володін.

Володін також дав зрозуміти, що РФ не планує відновлювати сплату членських внесків до бюджету РЄ.

"Навіщо платити за те, що для громадян нашої країни не приносить результатів? Краще заощадити, а коли одумаються, звісно, ми цей формат затребуємо", - сказав він.

Нагадаємо, минулого тижня регламентний комітет ПАРЄ ухвалив рішення, що у разі поновлення санкцій проти російської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи вони не можуть бути позбавлені права голосу на виборах суддів ЄСПЛ, генсека РЄ та інших керівників організації.

Водночас регламентний комітет переніс на невизначений термін доповідь, яка передбачала істотніші поступки РФ.



Ещё на эту тему:

16:57 14.12.2018
ПАРЄ може ухвалити у січні рішення щодо агресії Росії у Чорному та Азовському морях
13:15 11.12.2018
В ПАСЕ ограничили объем санкций, которые могут быть наложены на россиян, но особых поводов для беспокойства нет
14:38 23.11.2018
Керівний орган ПАРЄ відмовився від всіх правок про "прощення" Росії, крім однієї
11:29 07.11.2018
В Європі десятки політиків закликали Меркель відмовитися від "Північного потоку-2"
10:50 30.10.2018
После провала в ПАСЕ Россия решила взяться за Комитет министров Совета Европы (СЕ)
17:23 11.10.2018
Россия не вернется в ПАСЕ в 2019 году и не будет платить взносы
20:30 10.10.2018
ПАСЕ готова наказывать Россию за неплатежи в бюджет Совета Европы
21:43 09.10.2018
ПАСЕ отказалась голосовать за изменение санкционных правил ради РФ
11:32 09.10.2018
Комитет ПАСЕ поддержал запрет на участие в работе парламентариям, избранным на оккупированных территориях
07:35 09.10.2018
Первый день ПАСЕ нанес несколько поражений России
19:04 08.10.2018
Группы либералов и консерваторов в ПАСЕ проголосовали против решения, которое может снять санкции с России
14:04 08.10.2018
Страны члены ПАСЕ получили документ о "незаконности" санкций против РФ
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:16 14.12.2018
Агрессия России подрывает безопасность и вредит экономике стран ОЧЭС - МИД
11:22 14.12.2018
В Баку началось заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ОЧЭС
14:14 12.12.2018
В Баку пройдет встреча начальника российского Генштаба и главкома ОВС НАТО в Европе
14:51 06.12.2018
Министерство обороны Азербайджана опровергает сообщения российских СМИ. Баку не нужны ракеты «Бал-Э»
Все новости страны
Армения Армения
18:56 17.12.2018
Ереван отказался от предложения закупить РСЗО "Полонез"
09:01 17.12.2018
ЦИК Армении подвел окончательные итоги парламентских выборов
12:59 14.12.2018
Москва до сих пор не поздравила Пашиняна с победой на выборах
13:57 13.12.2018
В течение ближайших 5 лет правительство Армении хочет инвестировать $2.5 млрд в развитие ВС
Все новости страны
Болгария Болгария
07:48 17.12.2018
США предложили Болгарии закупить американское вооружение совместимые с аналогичными системами стран НАТО
19:35 14.12.2018
Посол России в Болгарии: "Турецкий поток" станет болгарским
12:58 12.12.2018
Самолет с министром обороны Болгарии совершил экстренную посадку в Вене
13:59 03.12.2018
Bulgaria Air отменила авиарейсы в Украину
Все новости страны
Греция Греция
12:18 17.12.2018
У здания телеканала в Греции взорвалась бомба / Видео
15:58 13.12.2018
У Греції стався землетрус
16:16 11.12.2018
В Греции в ноябре существенно замедлилась годовая инфляция
09:48 07.12.2018
В ходе столкновений в Афинах пострадали три человека, 35 задержанных
Все новости страны
Грузия Грузия
08:25 17.12.2018
Президент Грузии официально вступила в должность. Оппозиция ставит палатки в Тбилиси
18:26 14.12.2018
Суд отклонил иск об отмене результатов президентских выборов в Грузии
08:42 14.12.2018
НАТО планирует расширить сотрудничество с Грузией из-за российской агрессии в Черном море
19:24 13.12.2018
ЕСПЧ не принял иски жителей самопровозглашённой республики Южная Осетия к Грузии по конфликту 2008 года
Все новости страны
Молдова Молдова
12:33 13.12.2018
Додона не удастся отправить в отставку из-за юридических тонкостей - спикер парламента Молдовы
12:12 12.12.2018
Украина поможет Молдове с ремонтом и модернизацией броне-и авиатехники
13:38 10.12.2018
Президента Молдовы в пятый раз отстранили от должности
16:37 07.12.2018
Президент Молдовы Додон пожаловался русским, что его снова отстранят. Он надеется, что в последний раз
Все новости страны
Россия Россия
16:29 17.12.2018
Российских бизнесменов, попавших под санкции США, ознакомили с условиями приезда в Давос. Если их соблюдать то можно не ехать
13:13 17.12.2018
В РФ не планують повертатись у ПАРЄ, "доки там не одумаються"
11:01 17.12.2018
"Притягивающий проклятья" авианосец "Адмирал Кузнецов" ограбили на полтора миллиона
10:09 17.12.2018
У Німеччині ведуться дискусії про інтереси України після "Північного потоку-2"
Все новости страны
Румыния Румыния
18:44 14.12.2018
На границе с Румынией пограничники обстреляли "евробляху" / Фото
07:54 12.12.2018
Несмотря на отсутствие консенсуса Европарламент одобрил присоединение Румынии и Болгарии к Шенгену
09:48 10.12.2018
В Бухаресте считают нынешние условия неподходящими для критических выводов по Молдавии
17:37 07.12.2018
Румыния блокирует в Совете ЕС принятия заявления с критикой Молдовы - СМИ
Все новости страны
Турция Турция
18:39 17.12.2018
Для Вооруженных сил Турции разработан десантный паром-мостоукладчик / Фото
17:51 14.12.2018
В Турции запустили мощную линию холодной прокатки стали
10:24 13.12.2018
Столкновение поездов в Анкаре: 7 погибших, 46 раненых / Фото
09:21 13.12.2018
У Пентагоні назвали неприйнятними односторонні військові операції на північному сході Сирії
Все новости страны
Украина Украина
21:01 17.12.2018
Американский самолет провел разведку вблизи Керченского пролива
20:41 17.12.2018
Заяви про підготовку Києвом провокації можуть бути прикриттям для нової атаки РФ
20:21 17.12.2018
Волкер прогнозує додаткові санкції проти РФ через Азов у найближчі місяці
20:01 17.12.2018
В оккупированном Крыму обучают снайперов-разведчиков
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс