Инициатору создания международного движения по освобождению аннексированного Крыма запретили въезд в Россию на 55 лет
|12:54 17.12.2018
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|Крым
Эстонского правозащитника, активиста международного финно-угорского движения Оливера Лооде российские пограничники не пустили в Россию.
Лооде, который возглавляет "Центр развития коренных народов URALIC" , должен был принять участие в семинаре по финно-угорским языкам в городе Кингисепп в Ленинградской области.
Как написал Лооде в фейсбуке, на КПП "Ивангород-Нарва" ему было предъявлено уведомление о запрете на въезд в Россию до 25 октября 2073 года, сообщает Радио Свобода.
По словам Лооде, у него не вызывает возражений это решение, так как "Россия как суверенная страна сама определяет, кого она впускает в свою страну, а кого нет, и на какой срок".Однако его удивила продолжительность запрета на въезд – 55 лет. Как подсчитал правозащитник, если он доживёт до этого времени, то сможет въехать в Россию в 99 лет.
Как пишет Лооде, запрет установлен по инициативе Федеральной службы безопасности России на основании закона, согласно которому въезд иностранному гражданину может быть запрещен, в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка.
Ранее Лооде стал одним из инициаторов создания международного движения по освобождению аннексированного Россией Крыма, в котором он сотрудничает с представителями крымских татар.
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