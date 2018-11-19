Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко заявив, що для захисту від Росії Україні необхідно створити флот із малих кораблів.

В інтерв’ю Голосу Америки він сказав, що для зміцнення обороноздатності на морі необхідно якомога швидше побудувати "москітний компонент" - корабельний склад, який міг би "швидко реагувати на всі ці події і мав би достатній бойовий потенціал", повідомляє Новое Время.

За його словами, кораблі більшого класу, зокрема, корвети та фрегати будуються не один рік.

Воронченко також розповів, що під час візиту у США він обговорював наповнення "матриці" необхідного Військово-морським силам, допомогу персоналу і накопичення матеріально-технічних засобів для відбиття агресії.