Командувач ВМС України запропонував створити "москітний флот" для захисту від Росії / Відео
|12:37 17.12.2018
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|Украина
Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко заявив, що для захисту від Росії Україні необхідно створити флот із малих кораблів.
В інтерв’ю Голосу Америки він сказав, що для зміцнення обороноздатності на морі необхідно якомога швидше побудувати "москітний компонент" - корабельний склад, який міг би "швидко реагувати на всі ці події і мав би достатній бойовий потенціал", повідомляє Новое Время.
За його словами, кораблі більшого класу, зокрема, корвети та фрегати будуються не один рік.
Воронченко також розповів, що під час візиту у США він обговорював наповнення "матриці" необхідного Військово-морським силам, допомогу персоналу і накопичення матеріально-технічних засобів для відбиття агресії.
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