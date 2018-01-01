У здания телеканала в Греции взорвалась бомба / Видео
|12:18 17.12.2018
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|Греция
В Греции у здания частного греческого телеканала Skai взорвалась бомба.
Взрыв нанес материальный ущерб, сообщает Новое время.
В результате инцидента никто не пострадал, однако взрывной волной были разбиты окна и поврежден фасад.
Дома и машины, которые находились недалеко от взрыва, также были повреждены.
Отмечается, что взрывчатка была прикреплена к металлическому забору.
Ведется расследование инцидента. Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.
Видео: YouTube
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