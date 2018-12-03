У понеділок, 17 грудня, Генеральна Асамблея ООН голосуватиме за ініційований Україною проект резолюції «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна, а також частин Чорного та Азовського морів».

Про це розповів у ексклюзивному коментарі кореспондентові Укрінформу речник Постійного представництва України про ООН Олег Ніколенко.

“Резолюція, серед іншого, робить наголос на прогресуючій мілітаризації Російською Федерацією як державою-окупантом Кримського півострова, що створює загрози не тільки для безпеки та стабільності України, а й ширшого регіону Європи, а також вимагає від Москви вивести свої збройні сили з Криму та негайно припинити тимчасову окупацію території України”, - сказав він.

Дипломат нагадав, що документ поданий на розгляд Генасамблеї не лише Україною, його співавторами стали 40 держав. Він переконаний, що саме зараз необхідний чіткий сигнал Кремлю від міжнародної спільноти.

“Якщо апетити Кремля не вгамувати зараз, Кримом і Чорним морем вони не обмежаться. Міжнародна спільнота має дати чітку відповідь агресору про те, що його дії в Криму та акваторіях Чорного й Азовського морів є незаконними, неприйнятними і за них доведеться відповідати” - зауважив він.

Окрім того, у проекті документа міститься вимога припинити утиски свободи судноплавства у регіоні, згадується останній напад на українські кораблі ВМС.

“У документі також засуджується зростаюча військова присутність Росії в частинах Чорного та Азовського морів, утиски (щодо пересування - ред.) комерційних кораблів та перешкоджання міжнародному судноплавству, а також міститься вимога негайно звільнити захоплені 25 листопада поблизу Керченської протоки три кораблі ВМС ЗС України разом з їхніми екіпажами” - наголосив Ніколенко.

Дипломат також повідомив, що до складу делегації України, яка представлятиме проект, входять заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та уповноважений Президента у справах кримськотатарського народу народний депутат Мустафа Джемілєв.

Засідання розпочнеться о 22.00 за київським часом. Трансляція буде доступна на сайті ООН.