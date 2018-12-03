В 2019 году Минобороны России планирует подписать три концессии на строительство логистических комплексов в Калининграде, Владивостоке и оккупированном Севастополепочти за 60 млрд руб.

Затраты на комплекс в оккупированном Севастополе составят 17 млрд рублей, инвестором станет «Совфрахт» Дмитрия Пурима. По информации "Примечаний", комплекс построят в Инкермане.

Строить комплекс в Севастополе будет УК «Совфрахт», дочернее предприятие холдинга «Совфрахт», следует из распоряжения правительства РФ, которое подписал премьер Дмитрий Медведев. Гендиректор «Совфрахта» Дмитрий Пурим подтвердил РБК, что компания выступит инвестором строительства комплекса в Севастополе.

О том, что в оккупированном Севастополе планируется построить крупный военный логистический центр, источник "Интерфакса" сообщал еще в ноябре 2016 года. По его словам, по договору концессии, который предусмотрен на 17 лет, военное ведомство может заплатить за помещения владельцу около 40 млрд рублей. "Всего на объектах сможет храниться около 141 тыс. тонн средств материально-технического обеспечения: горючее, бронетехника, средства связи, продовольствие", - сообщил источник.

Где именно будет размещен центр, не уточняется, но, как сообщил "Примечаниям" источник, близкий к МО, местом логистического центра военные выбрали Инкерман, поскольку там есть и удобные подъездные пути (шоссе и железная дорога, по которой военные грузы можно перемещать как со стороны Симферополя, так и в сторону Балаклавы и Камышовой бухты), и выход в основание главной севастопольской бухты. Рядом расположены гражданская нефтебаза, флотское нефтехранилище и арсенал.

ПЛК создаются для хранения военной техники и материальных средств — от продовольствия и вещевого имущества (обмундирование, спецодежда, постельное белье и проч.) до узлов и агрегатов бронетанковой и автомобильной техники, но за исключением вооружений, боеприпасов и ракет. Все ПЛК будут оборудованы автоматическими системами учета хранения и выдачи материальных средств, которые будут хранится в огромных ангарах высотой до 24 метров.

Помимо этого сообщалось, что использовать ПЛК для перевалки горюче-смазочных материалов и складской логистики сможет и частный бизнес.

Считается, что "с учетом двойного назначения они станут важной составляющей узловых грузовых мультимодальных транспортно-логистических центров в Азово-Черноморском, Северо-Западном и Дальневосточном бассейнах, формируемых, в соответствии с планами Минобороны, в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года".

Комплексный план магистральной инфраструктуры до 2024 года утвержден правительством России в конце сентября 2018 года. В этом документе среди прочего поставлена задача по формированию логистических центров, которые обеспечат обслуживание грузопотоков по транспортным коридорам «Восток-Запад» и «Север-Юг». Суммарная мощность введенных в эксплуатацию центров должна составить не менее 51,6 млн тонн, говорится в плане.

Среди исполнителей этого плана значатся Минтранс, РЖД и Минобороны.