Двое военнослужащих получили крупные сроки за хищение радиодеталей с единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов".

Они украли 393 радиоэлемента общей стоимостью более 1,4 млн рублей, сообщает Мурманский вестник.

В Мурманске военный суд приговорил к 3,5 годам колонии общего режима двух военнослужащих за кражу 393 радиоэлементов с авианосца "Адмирал Кузнецов".

Ущерб от действий военнослужащих следствие оценило в сумму более 1,4 млн руб (около $21 тыс).

Весной 2017 года старшина Арслан Ахмайсов и матрос Филипп Филин украли из кладовой "Адмирала Кузнецова" радиодетали и спрятали их в другом помещении корабля. После этого моряки оборудовали на борту авианосца подпольную мастерскую, в которой отделяли от деталей элементы с драгоценными металлами, которые затем продали в Мурманске за 1,2 млн. руб.

Военный суд назначил Ахмайсову и Филину по 3 года и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Виновных обязали выплатить Минобороны России по 630 тысяч рублей в счет возмещения имущественного вреда.

Напомним, авианосец "Адмирал Кузнецов" в результате чрезвычайного происшествия с плавучим доком 30 октября получил 52 повреждения, стоимость их устранения составит около 70 млн рублей.