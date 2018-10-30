"Притягивающий проклятья" авианосец "Адмирал Кузнецов" ограбили на полтора миллиона
|11:01 17.12.2018
|0 комментариев
|Россия
Двое военнослужащих получили крупные сроки за хищение радиодеталей с единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов".
Они украли 393 радиоэлемента общей стоимостью более 1,4 млн рублей, сообщает Мурманский вестник.
В Мурманске военный суд приговорил к 3,5 годам колонии общего режима двух военнослужащих за кражу 393 радиоэлементов с авианосца "Адмирал Кузнецов".
Ущерб от действий военнослужащих следствие оценило в сумму более 1,4 млн руб (около $21 тыс).
Весной 2017 года старшина Арслан Ахмайсов и матрос Филипп Филин украли из кладовой "Адмирала Кузнецова" радиодетали и спрятали их в другом помещении корабля. После этого моряки оборудовали на борту авианосца подпольную мастерскую, в которой отделяли от деталей элементы с драгоценными металлами, которые затем продали в Мурманске за 1,2 млн. руб.
Военный суд назначил Ахмайсову и Филину по 3 года и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Виновных обязали выплатить Минобороны России по 630 тысяч рублей в счет возмещения имущественного вреда.
Напомним, авианосец "Адмирал Кузнецов" в результате чрезвычайного происшествия с плавучим доком 30 октября получил 52 повреждения, стоимость их устранения составит около 70 млн рублей.
Ещё на эту тему:
ВМФ РФ обучал ВМС Индии проводить высадку досмотровых команд и их действиям на борту вызывающих подозрение судов
Командиры кораблей ВМФ России теперь будут ежегодно сдавать экзамены
Энергетическую установку "Адмирала Кузнецова" питерский завод обещает отремонтировать к 2020 году
США назвали главный признак деградации ВМФ России
Авиация США теперь легко находит "невидимые" подлодки РФ
Корветы Каспийской флотилии оснащенные крылатыми ракетами "Калибр-НК" вернулись в Астрахань из Средиземного моря
Тренировочный комплекс Новороссийской военной базы ЧФ сдадут к концу 2018 года / Фото
Еще один "Каракурт" с ракетами "Калибр": строят параллельно - в Ленинграде и в оккупированном Крыму / Фото
"Адмирал Кузнецов" попавший в рейтинг худших авианосцев планеты обещают отремонтировать к середине 2021 года
ВМФ России получит новый авианосец не раньше начала 2030-х годов