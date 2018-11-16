Державний департамент США опублікував заяву щодо рішучості ЄС притягнути Росію до відповідальності.

Заяву було опубліковано 15 грудня від імені заступника речника дипломатичного відомства Роберта Палладіно на сайті державного департаменту США, повідомив Голос АМерики.

"Сполучені Штати вітають нещодавні кроки ЄС та держав-членів ЄС, направлені на те, щоб притягнути Росію до відповідальності за її агресію в Україні. Резолюція Європейського парламенту від 12 грудня підтверджує важливість ролі України в європейській енергетичній мережі та засуджує будівництво газопроводу "Північний потік-2", що підтримується Кремлем як політичний проект. Ми закликаємо Німеччину прислухатися до багатьох її сусідів, чия безпека буде пошкоджена цим трубопроводом", - йдеться у заяві.

"Ми також вітаємо одностайне рішення Європейської Ради продовжити економічні санкції проти Росії", - наголошено у заяві.

"Ми підтримуємо позицію ЄС, що атака Росії 25 листопада на українські судна в Чорному морі являє собою порушення міжнародного права та вітаємо зусилля ЄС щодо надання підтримки районам України, які зазнали негативного впливу через російську агресію в Азовському морі."

У заяві наголошується: "Сполучені Штати продовжуватимуть притягувати Росію до відповідальності за її дії, і ми будемо продовжувати працювати з європейськими партнерами та союзниками, щоб виступити об'єднаним фронтом проти агресії Кремля."