Захваченные вместе с военными моряками в нейтральных водах Черного моря сотрудники Службы безопасности Украины выполняли контрразведывательные задания.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

"Офицеры украинской спецслужбы, которые были захвачены российской стороной в Керченской протоке 25 ноября, выполняли служебные задания по контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено законом о СБУ", - говорится в нем.

При этом, российская сторона не обращалась к украинской с предложениями обмена захваченных сотрудников СБУ.

Напомним, 25 ноября российский пограничный катер протаранил украинский буксир при переходе группы кораблей украинских ВМС из Черного в Азовское море.

Российские военные открыли огонь на поражение по украинским кораблям и захватили их вместе с членами экипажей.

В плен были взяты 24 украинских моряка, в том числе 2 сотрудника СБУ. Также был опубликован список имен всех украинских военных моряков, задержанных Россией.