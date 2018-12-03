Захваченные вместе с украинскими моряками сотрудники СБУ выполняли служебные задания
|10:29 17.12.2018
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|Крым
Захваченные вместе с военными моряками в нейтральных водах Черного моря сотрудники Службы безопасности Украины выполняли контрразведывательные задания.
Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.
"Офицеры украинской спецслужбы, которые были захвачены российской стороной в Керченской протоке 25 ноября, выполняли служебные задания по контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено законом о СБУ", - говорится в нем.
При этом, российская сторона не обращалась к украинской с предложениями обмена захваченных сотрудников СБУ.
Напомним, 25 ноября российский пограничный катер протаранил украинский буксир при переходе группы кораблей украинских ВМС из Черного в Азовское море.
Российские военные открыли огонь на поражение по украинским кораблям и захватили их вместе с членами экипажей.
В плен были взяты 24 украинских моряка, в том числе 2 сотрудника СБУ. Также был опубликован список имен всех украинских военных моряков, задержанных Россией.
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