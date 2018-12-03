Медведев разрешил открыть магазины duty free для прилетающих и приплывающих в оккупированный Крым
|09:51 17.12.2018
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|Крым
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список аэропортов и портов, где отныне разрешено открывать магазины беспошлинной торговли (duty free) в зонах прибытия пассажиров.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», текст постановления опубликован пресс-службой правительства РФ.
«Утвердить прилагаемый перечень пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, в которых допускается реализация товаров физическим лицам, прибывающим на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным или водным транспортом», – говорится в документе.
В общем списке из 75 аэропортов, 38 морских и 3 речных портов значится аэропорт «Симферополь» и морские гавани оккупированных Севастополя, Евпатории, Ялты, Феодосии и Керчи.
«В соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) товары, помещённые под таможенную процедуру беспошлинной торговли, могут реализовываться, в том числе физическим лицам, прибывающим на таможенную территорию ЕАЭС... В перечень вошли все воздушные, морские и речные пункты пропуска через госграницу России, имеющие пассажирскую составляющую», – уточняют в правительстве.
Напомним, ранее магазины duty free располагались только в зонах вылета.
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