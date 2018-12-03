Крымчане просят главного пропагандиста Кремля оставить в покое Коктебель

09:26 17.12.2018 0 комментариев Крым

Крымские общественники и жители Коктебеля возмущены непрекращающимися попытками Дмитрия Киселёва протолкнуть проект создания фешенебельного курорта для богатых в уникальной «народной» Тихой бухте – с гольф-полем, клубом, коттеджами, яхтами и прочими дорогими развлечениями.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», борьбу за спасение природного ландшафтного парка Тихой бухты от застройки общественность расположенного рядом Котебеля ведёт уже не первый год.

Накануне прошлого сезона жителям удалось отбиться от планов местных дельцов застроить территорию многоэтажками, но их место поспешил занять Дмитрий Киселёв, у которого в курортном посёлке имеется особняк.

Свой план застройки Тихой бухты телеведущий на днях назвал «консервацией», которая, по его словам, якобы призвана спасти уникальный ландшафт от неких других застройщиков.

«Это единственный способ законсервировать Тихую бухту. Другого формата нет, иначе там построят многоэтажки… Несколько зданий в один-два этажа: гольф-клуб, гостиница, ресторан. Но обязательно общедоступный пляж, идеальная чистота и т. д. Гольф-поле – это 60 гектаров газона. И на краю этого газона – маленькая гостиница или, возможно, 10 коттеджей, которые будут сдаваться как гостиничные номера. Можно сделать их в одном стиле, не безобразно – белые стены, красная черепица. Пейзаж это не испортит… Гольф-поле – как раз способ обезопасить территорию. Там как на стадионе, никто уже строить не сможет», – заявил Киселёв в интервью изданию «Деловой Крым».

Между тем, о запрете любого строительства в Тихой бухте после «сканадала с многоэтажками» уже заявлял Сергей Аксёнов.

Тем не менее, телеведущий не унимается: «Сейчас уровень Коктебеля – это когда полупьяный человек в одних бусах танцует на набережной за водку. И некоторые умиляются – «хипповый Коктебель, растаманский». Но это уже уходящая эпоха. Люди открывают для себя мир, здоровье, спорт, активность. И Коктебелю нужен новый формат, новый цвет – белый цвет парусов, светлый, и чистый. Перезагрузка».

Однако подобная безапелляционная напористость крайне раздражает крымчан.

«Как появился Киселёв в Коктебеле, так и «фонтанирует» идеями! Отстаньте от практически единственного нетронутого уголка природы в Крыму! Не надо там ничего строить, не надо там ничего благоустраивать. Давайте оставим кусочек природы детям! Гольф поля это утопия! Вначале туда дорогу, электричество и канализацию проведут, потом построят гостиницы, а потом якобы сделают гольф поля. На 40 градусной жаре их надо поливать 3 раза в день, где вы столько воды на 60 гектар возьмете? Нигде! Так что потом будет? Потом эти поля станут коттеджными поселками. Мне кажется нас крымчан за туземцев принимают и толкают стеклянные бусы за золото-нашу природу!», – взывает на своей странице в Фейсбуке местный общественник Александр Талипов.

«Совершенно непонятно, какие природоохранные задачи решает данное «благоустройство», кроме увеличения рекреационной нагрузки на бухту и усиления ее деградации. Минэкологии не слышит обращений и не пытается закрыть въезд в бухту, чтобы остановить ее дальнейшую деградацию... Не менее важно передать территорию побережья от мыса Хамелеон до восточной границы застройки Коктебеля, вдоль Мертвой бухты, в состав ООПТ, создав, таким образом, буферную зону. Если эта территория пойдет под застройку, то рекреационная нагрузка на бухту возрастет в разы, а стоки пополнят воды бухты», – пишет другой крымский блогер.

«А сам он не хочет «законсервироваться от своих бредовых идей»?!» – риторически вопрошают комментаторы.

Напомним, впервые заменить дикий отдых в Тихой бухте культурными, но дорогими развлечениями Киселёв предложил в августе прошлого года. Спустя несколько недель после заявления в Коктебель прибыла делегация. По сообщениям крымских общественников, в нее вошли представители, так называемого «крымского правительства» и инвесторы, в том числе министр курортов и туризма оккупированного Крыма Вадим Волченко и сам Киселёв.

«Делегаты» пояснили представителям «Гражданского актива Коктебеля», что вопрос застройки «Тихой бухты» решен, и никто на это повлиять не сможет: здесь построят гостиницы, гольф-поля и прочую инфраструктуру.

Новость о том, что уникальная бухта, за которую долгие годы боролись крымчане, превратится в курорт для богатых не просто взбудоражила общественность – разгневала. Критики со всех уголков Крыма отметились острыми постами в социальных сетях. Некоторые блогеры предположили, что Волченко в долгу перед Киселёвым, так как тот помог ему стать министром.

Однако общественник Александр Талипов рассказал, что битва с Киселёвым, похоже, проиграна и Тихую бухту всё-таки застроят гостиницами для богатых.

Некоторые комментаторы подозревают, что существует некий «незамысловатый» план, который чуть позже позволит отдать особо охраняемые территории в частные руки. «В Тихую прет офигевшее от безнаказанности быдло, а минэкологии закрыло глаза, чтоб потом причитать: в бухте мусор! Срочно передать инвестору!», –пишут возмущённые пользователи.

Как сообщалось, последняя резонансная инициатива Киселёва связана с проведением на большом нудистском пляже в Коктебеле «грандиозного» рэп-фестиваля в августе 2019 года.
 



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