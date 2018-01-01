ЦИК Армении подвел окончательные итоги парламентских выборов
|09:01 17.12.2018
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|Армения
16 декабря, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подвела итоги досрочных парламентских выборов, которые прошли в Армении 9 декабря.
Как заявил председатель ЦИК Тигран Мукучян, в выборах приняли участие 1 261 105 человек, или 48,63% избирателей, имеющих право голоса, сообщает Радио Азатутюн.
Республиканская партия Армении получила 59 тыс. 83 голоса или 4,70% голосов.
За Социал-демократическую партию «Решение гражданина» проголосовало 8 514 человек или 0,68% избирателей.
АРФ «Дашнакцутюн» получила 48 816 голосов или 3,88% голосов избирателей;
блок «Мой шаг» получил 884 864 голоса или 70,42%;
партия «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») получила 80 047 голосов или 6,37%;
партия «Христианско-демократического возрождения» получила 6 458 голосов или 0,51%;
партия «Национальный прогресс» получила 4121 голос или 0,33%;
блок «Мы» получил 25 176 голосов или 2%;
партия «Оринац еркир» получила 12 393 голоса или 0,99%;
всеармянская партия «Сасна црер» получила 22 868 голосов или 1,82%;
партия «Процветающая Армения» получила 103 801 голос или 8,26%.
ЦИК составил протокол об итогах голосования и подписал его.
«Протокол подписан всеми членами комиссии… Ни у кого из членов комиссии нет особого мнения», - сказал Тигран Мукучян.
Таким образом, блок «Мой шаг», возглавляемый премьер-министром Николом Пашиняном, получает 88 мандатов, партия «Процветающая Армения» - 26, партия «Лусавор Айастан» - 18 мандатов.
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