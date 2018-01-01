16 декабря, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подвела итоги досрочных парламентских выборов, которые прошли в Армении 9 декабря.

Как заявил председатель ЦИК Тигран Мукучян, в выборах приняли участие 1 261 105 человек, или 48,63% избирателей, имеющих право голоса, сообщает Радио Азатутюн.

Республиканская партия Армении получила 59 тыс. 83 голоса или 4,70% голосов.

За Социал-демократическую партию «Решение гражданина» проголосовало 8 514 человек или 0,68% избирателей.

АРФ «Дашнакцутюн» получила 48 816 голосов или 3,88% голосов избирателей;

блок «Мой шаг» получил 884 864 голоса или 70,42%;

партия «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») получила 80 047 голосов или 6,37%;

партия «Христианско-демократического возрождения» получила 6 458 голосов или 0,51%;

партия «Национальный прогресс» получила 4121 голос или 0,33%;

блок «Мы» получил 25 176 голосов или 2%;

партия «Оринац еркир» получила 12 393 голоса или 0,99%;

всеармянская партия «Сасна црер» получила 22 868 голосов или 1,82%;

партия «Процветающая Армения» получила 103 801 голос или 8,26%.

ЦИК составил протокол об итогах голосования и подписал его.

«Протокол подписан всеми членами комиссии… Ни у кого из членов комиссии нет особого мнения», - сказал Тигран Мукучян.

Таким образом, блок «Мой шаг», возглавляемый премьер-министром Николом Пашиняном, получает 88 мандатов, партия «Процветающая Армения» - 26, партия «Лусавор Айастан» - 18 мандатов.