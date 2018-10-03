Строительство Керченского моста вызвало заиливание главного судоходного маршрута
|08:49 17.12.2018
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|Крым
Главный судоходный Керчь-Еникальский канал Керченского пролива и подходные каналы к керченскому порту заилились и обмелели.
Как передаёт корреспондент РИА Новый День, об этом в интервью журналу «Деловой Крым» заявил, так называемый, «генеральный директор» ГУП «Крымские морские порты» Алексей Волков.
Волков также пояснил, что по предположению некоторых экспертов, заиливание подходных каналов к порту Керчи вызвано строительством Керченского моста.
Волков также рассказал о том, в каком состоянии находится главный судоходный Керчь-Еникальский канал.
«Он нуждается в реконструкции. Помимо Керчь-Еникальского канала, как основного судоходного маршрута, есть проблемы и с подходными каналами. К примеру, за последние три года идет заиливание подходного канала к Керченскому торговому порту и Керченскому рыбному порту – он потерял три метра глубины. Некоторые специалисты связывают это со строительством Керченского моста. Теперь нужны колоссальные средства, миллиарды рублей, чтобы снова углубить канал. Сейчас возможности портов сужены, мы не можем принимать в Керчи суда с осадкой более 5 метров – то есть водоизмещением более 3-5 тысяч тонн», – рассказал «генеральный директор».
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