Президент Петро Порошенко готовий внести на розгляд Верховної Ради зміни до Конституції щодо кримськотатарської автономії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції.

"Я готовий внести питання змін до Конституції щодо кримськотатарської автономії. Я звернувся з проханням скликати Конституційну комісію, дати той компромісний варіант, який матиме шанс на проходження", - сказав Порошенко.

Як повідомлялося, Порошенко в 2016 році заявив про необхідність розпочати процес внесення змін і доповнень до розділу Х Конституції "Автономна Республіка Крим".

30 листопада 2017 року голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що робоча група Конституційної комісії завершила підготовку змін та доповнень до Х розділу Конституції.

27 березня 2018 року голова Меджлісу повідомляв, що пропозиції щодо змін до Конституції, якими передбачено, що Крим повинен отримати статус національної територіальної автономії, ще не затверджено робочою групою Конституційної комісії.

18 травня Порошенко заявив, що зміни до Конституції щодо створення в Криму національної автономії кримських татар у складі суверенної України істотно зміцнять зусилля з повернення суверенітету України над Кримським півостровом.

12 листопада Порошенко в листі Курултаю повідомив, що найближчим часом Конституційна комісія розгляне проект змін до Конституції щодо статусу Криму і подасть цей документ на розгляд президента.



