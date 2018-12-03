Оккупанты в Черном море провели учебный бой с участием фрегата и боевых расчетов "Бал"

07:24 17.12.2018 0 комментариев Крым

Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" и личный состав боевых расчетов мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) "Бал" провели совместное учение на полигоне в Черном море

Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу ЧФ оккупантов.

По информации пресс-службы, по замыслу учения дивизионам комплекса «Бал» необходимо обнаружить и условно поразить корабль «противника», а боевым постам противовоздушной обороны (ПВО) «Адмирала Григорович» нужно отразить ракеты берегового комплекса и в свою очередь ответным пуском ракетного оружия «уничтожить» позиции «Бал». Учебный бой был проведен с выполнением электронных пусков ракет, то есть без их реального применения.

В пресс-службе оккупантов отметили, что по итогам разыгранного учебного боя личный состав боевых постов ПВО фрегата отразил ракеты береговых комплексов, а выпущенные в ответ по позициям «Бала» ракеты были уничтожены расчетами зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», прикрывающего позиции противокорабельных ракетных комплексов.

По данным пресс-службы, учения показали способность вести эффективную оборону как кораблями, так и береговыми комплексами флота в условиях применения «противником» современных видов вооружения. Совместное учение проведено в рамках организационно-мобилизационного сбора руководящих должностных лиц ЮВО, проведённого на Черноморском флоте.

 



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