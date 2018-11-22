Президент Грузии официально вступила в должность. Оппозиция ставит палатки в Тбилиси
|08:25 17.12.2018
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|Грузия
В воскресенье, 16 декабря Саломе Зурабишвили принесла присягу, официально вступив в должность президента Грузии.
Об этом сообщает Грузия Online.
«Я, Президент Грузии, перед Богом и народом клянусь, что буду защищать Конституцию Грузии, независимость, целостность и неделимость страны, добросовестно исполнять обязанности Президента, заботиться о безопасности и благосостоянии граждан моей страны, о возрождении и могуществе моего народа и Отечества», – произнесла Зурабишвили слова клятвы, положив правую руку на конституцию.
Инаугурация проходит в крепости Батонис цихе в городе Телави. Сообщается, что на церемонии присутствует 1800 гостей, среди которых президент Армении Армен Карапетян и экс-президент Франции Николя Саркози.
До начала инаугурации бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял рапорт у главы Вооруженных Сил Грузии Владимира Чичибая. После произнесения клятвы Зурабишвили обратилась к собравшимся.
В это же время на проспекте Руставели в столице Грузии Тбилиси оппозиция ставит палатки, сообщает УНН.
Граждане собирается опротестовать события, развернувшиеся в Велисцихе, где произошла стычка противников нового президента Грузии с полицией. Как заявил член "Единого национального движения" Леван Хебеишвили, участники протестной акции сегодня не разойдутся.
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