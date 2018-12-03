К проекту резолюции ГА ООН по милитаризации Черного и Азовского морей присоединилось более 40 стран
|07:01 17.12.2018
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|Крым
Сегодня, 17 декабря, в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблеи ООН будет рассматриваться инициированный Украиной проект резолюции по милитаризации Черного и Азовского морей.
Об этом в воскресенье, 16 декабря, завил Президент Украины Петр Порошенко на итоговой пресс-конференции в Киеве, передает УНН.
"17 декабря, в Нью-Йорке в Генеральной ассамблее ООН будет рассматриваться проект резолюции ООН в связи с милитаризацией Черного и Азовского морей. Украина инициировала этот процесс и по состоянию на сейчас, если я не ошибаюсь, уже 41 страна согласилась быть соавторами этой резолюции", - сказал он.
Проект резолюции был инициирован Украиной и внесен на рассмотрение Генассамблеи от имени широкой группы государств-единомышленников, указывает на актуальность затронутой проблематики для международного сообщества, а также высокий политический вес документа.
Резолюция о милитаризации открывает новое направление противодействия российской агрессии в оккупированном Крыму и акватории Черного и Азовского морей - по безопасности. В документ заложены жесткие положения, прежде всего такие, как требование к РФ как государства-оккупанту вывести свои войска с полуострова и немедленно прекратить временную оккупацию. Отмечается, что, оккупировав Крым, Россия грубо нарушила свои обязательства в рамках Будапештского меморандума.
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