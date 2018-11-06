США предложили Болгарии закупить американское вооружение совместимые с аналогичными системами стран НАТО
|07:48 17.12.2018
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|Болгария
Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан предложил вице-премьеру и министру иностранных дел Болгарии Екатерине Захариевой американские вооружения, функционально совместимые с аналогичными системами стран НАТО, для модернизации ВС европейской страны.
Об этом говорится в распространенном в субботу, 15 декабря, письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберта Палладино по итогам встречи двух политиков, передает УНН.
“Салливан выступил за функционально совместимые с (другими странами) НАТО американские системы (вооружения), поскольку Болгария стремится модернизировать свои вооруженные силы”, — отмечается в документе.
Первый замгоссекретаря также “подчеркнул важность дальнейшего развития коммерческих связей между США и Болгарией, содействия стабильности и экономическому развитию на Западных Балканах и развития все более тесного сотрудничества в рамках НАТО”.
“Он также подчеркнул важность повышения энергетической безопасности Болгарии”, — заключил Палладино.
Как отмечает пресс-служба болгарского правительства, премьер-министр Бойко Борисов и Салливан обсудили в субботу вопросы энергетической безопасности. Аналогичные вопросы обсуждались и во время встречи Салливана с президентом Болгарии Руменом Радевым.
Глава государства во время разговора подчеркнул необходимость прямых поставок энергоресурсов в Болгарию, которые повысят безопасность, снизят цены и соответствуют национальным интересам. Салливан находится в Болгарии с двухдневным рабочим визитом.
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