США предложили Болгарии закупить американское вооружение совместимые с аналогичными системами стран НАТО

07:48 17.12.2018 0 комментариев Болгария

Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан предложил вице-премьеру и министру иностранных дел Болгарии Екатерине Захариевой американские вооружения, функционально совместимые с аналогичными системами стран НАТО, для модернизации ВС европейской страны.

Об этом говорится в распространенном в субботу, 15 декабря, письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберта Палладино по итогам встречи двух политиков, передает УНН.

“Салливан выступил за функционально совместимые с (другими странами) НАТО американские системы (вооружения), поскольку Болгария стремится модернизировать свои вооруженные силы”, — отмечается в документе.

Первый замгоссекретаря также “подчеркнул важность дальнейшего развития коммерческих связей между США и Болгарией, содействия стабильности и экономическому развитию на Западных Балканах и развития все более тесного сотрудничества в рамках НАТО”.

“Он также подчеркнул важность повышения энергетической безопасности Болгарии”, — заключил Палладино.

Как отмечает пресс-служба болгарского правительства, премьер-министр Бойко Борисов и Салливан обсудили в субботу вопросы энергетической безопасности. Аналогичные вопросы обсуждались и во время встречи Салливана с президентом Болгарии Руменом Радевым.

Глава государства во время разговора подчеркнул необходимость прямых поставок энергоресурсов в Болгарию, которые повысят безопасность, снизят цены и соответствуют национальным интересам. Салливан находится в Болгарии с двухдневным рабочим визитом.



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