Участники саммита Европейского союза (ЕС) пришли к выводу, что сейчас условий для отмены или облегчения санкций в отношении России, введенных из-за украинского кризиса, нет.

Об этом заявила журналистам в пятницу, 14 декабря, в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель по итогам встречи на высшем уровне стран ЕС, передает ТАСС.

"Мы обсудили тему России и Украины и констатировали, что нет никаких условий для того, чтобы отменить или облегчить санкции", - сказала она. Меркель также сообщила, что участники саммита обсудили инцидент в Керченском проливе. "Мы еще раз дали четко понять, что нужно гарантировать свободное передвижение судов в Азовском море", - отметила канцлер.

Ранее саммит глав государств и правительств Евросоюза принял решение о продлении на полгода секторальных экономических санкций против России.