Оккупанты задействовали ПВО кораблей для борьбы с беспилотниками
|20:20 14.12.2018
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|Крым
Черноморский флот оккупантов провел тренировку по борьбе с беспилотными летательными аппаратами.
Об этом сообщается на сайте минобороны РФ, передает Флот - 2017.
Корабельные расчёты противовоздушной обороны Черноморского флота тренировались отражать атаки беспилотных летательных аппаратов условного противника на пункты базирования: зенитчики обнаружили и взяли на сопровождение неопознанные низколетящие цели, провели идентификацию объектов как «противник», условно уничтожили беспилотные аппараты из зенитно-артиллерийских орудий, стоящих на вооружении кораблей.
В учениях участвовали расчёты ПВО более 10 кораблей Черноморского флота, в том числе фрегата «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Вышний Волочёк», а также новейшего МРК «Орехово-Зуево».
Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия. В частности, ЧФ РФ проводит незаконные учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в г. Севастополе, а также на морских полигонах
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