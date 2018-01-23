В России законодательно начали готовиться к отключению глобального интернета

20:10 14.12.2018 0 комментариев Россия

В Госдуму внесен законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета при отключении от глобальной инфраструктуры.

Информация об этом размещенана сайте нижней палаты. Авторы проекта — глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой, пишет Дождь.

Инициатива предусматривает создание инфраструктуры, позволяющей «обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет».

Кроме того, определяются правила маршрутизации трафика и контроль за их соблюдением. Также предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика.

В пояснительной записке авторы подчеркивают, что учитывали «агрессивный характер принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США». По мнению парламентариев, в ней содержится принцип «сохранения мира силой», а Россия «бездоказательно» обвиняется в хакерских атаках.

Весной 2018 года советник президента по интернету Герман Клименко (был освобожден от должности в июне) заявил, что Россия технически готова к отключению от мирового интернета. «Если завтра наши коллеги отключат нас от рубильника (я не знаю, будет ли это безболезненно, обещается, что безболезненно), я уверен, что безболезненно не будет», — сказал он. Чиновник допускал, что Россию отключат от мирового интернета, в 2016 году, когда западные интернет-компании отказались от работы в оккуппированном Россией Крыму.



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