Военные комиссары 15-ти субъектов РФ прибыли в оккупированный Севастополь для участия в оперативно-мобилизационном сборе руководящего состава Южного военного округа.

Об этом особщается на сайте минобороны РФ, передает Флот - 2017.

Вместе с командным составом объединений и соединений ЮВО военкомы приняли участие в практических и показных занятиях по оперативной подготовке. На примере одного из соединений Черноморского флота участникам сбора продемонстрировали порядок действий личного состава при объявлении учебной тревоги, а также методику организации боевого слаживания подразделений.

Трехдневный оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава ЮВО проводится в оккупированном Севастополе на базе соединений Черноморского флота под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова. В рамках сбора пройдут более 20 показных занятий и лекций.

На захваченном оккупантами общевойсковом полигоне «Ангарский» состоится тактическое учение с целью демонстрации практики применения сирийского боевого опыта, в том числе борьбы с ударными дронами условного противника и отражения ракетного удара в системе разведывательно-ударного контура.

К участию в сборе привлечено около 500 офицеров органов военного управления ЮВО.

Напомним, что военный комиссар - воинская должность военнослужащих административного состава в вооружённых силах Российской Федерации (России), которая дает полномочия возглавлять военную администрацию того или иного административно-территориального образования и решать различные вопросы, касающиеся призыва населения на военную службу, организации воинского учёта, первичной военной подготовки населения, организации аварийно-спасательных мероприятий в случае чрезвычайных ситуаций и т. п.

Так называемая работа военкома в оккупированном Крыму нарушает нормы международного права. Поскольку все так называемые «призывы», проводимые оккупантами, проходят в нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения, в частности ст.51: «Оккупирующая держава не сможет принуждать покровительствуемых лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Всякое давление или пропаганда в пользу добровольного поступления в армию воспрещается».

Правозащитники отмечают, что Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны запрещает и пропаганду военного призыва на оккупированных территориях, то есть все те рекламные плакаты, различные «патриотические» мероприятия в школах, университетах, на которых людей агитируют идти в российскую армию. Под запрет подпадает как контрактная, так и срочная служба.