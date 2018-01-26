Посол России в Болгарии: "Турецкий поток" станет болгарским

19:35 14.12.2018 0 комментариев Болгария

"Болгария остается в планах России в связи с маршрутом „Турецкого потока”", - подчеркнул посол России Анатолий Макаров на дружеской встрече с представителями СМИ в Российском культурно-информационном центре. Дипломат даже назвал трубопровод „Болгарским потоком”.

Он подчеркнул, что одним из ключевых проектов для России является развитие "Турецкого потока", передает Novinite.

На вопрос, изменился ли маршрут после встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, посол ответил, что план остается прежним, как его объявили россияне, а именно через Болгарию. У дипломата нет официальной информации о том, что труба будет перенаправлена из Турции в Грецию и в Италию. Однако, по его словам, вариации не отсутствуют, и он лично не исключает ни одной из них.

"Я опять же говорю, что на встрече между Путиным и Ципрасом не было принято никакого решения. Это были просто беседы", - пояснил дипломат.

На вопрос газеты „Стандарт” о том, существует ли вероятность того, что ЕС создаст условия, которые будут затруднять реализацию проекта "Турецкий поток" в Болгарии, посол Макаров заявил, что в настоящее время ЕС и Россия работают над новой директивой для проектов „Северный поток - 2” и „Турецкий поток”.

"Пока нет осложнений, но они могут появиться, потому что во многих отношениях Европа определяет свою политику под влиянием Вашингтона", - считает посол.

В отношении "Северного потока - 2" это давление ощущается, но если и в отношении "Турецкого потока" появятся такие проблемы, нам придется их решать. Будет сложно, но процесс будет продолжаться", - считает российский посол.

"2018 был чрезвычайно успешным годом для болгаро-российских отношений", - подчеркнул Анатолий Макаров. За много лет впервые Москву последовательно посетили президент Болгарии Румен Радев и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов", - напомнил посол, отметив, что это привело к возобновлению диалога на высоком уровне.

Другим важным моментом активизации двусторонних связей является заседание Совместной экономической комиссии, состоявшееся в Москве в октябре, которое не созывалось с 2016 года. Среди множества позитивных событий посол указал на многочисленные совместные мероприятия, посвященные 140-й годовщине Освобождения Болгарии от Османское ига, а также многие другие позитивные события, представляющие двусторонний интерес.

"Я хочу пожелать, чтобы важные контакты и события этого года привели к конкретным соглашениям, договоренностям и делам в новом 2019 году", - заявил российский посол.

Стало ясно, что уже началась подготовка к празднованию в следующем году 140-й годовщины установления дипломатических отношений между Болгарией и Россией. "В центре Софии планируется разместить бюсты видных российских дипломатов, в том числе графа Николая Игнатьева", - сказал посол.

Он рассказал, что в архиве болгарской столицы был найден документ 1903 года, в котором написано, что было сделано предложение о размещении бюста графа Игнатьева на одноименной улице в Софии. Анатолий Макаров назвал реализацию идеи "очень важным шагом", напомнив, что бюст выдающегося российского государственного деятеля уже есть в Варне.

Посол Макаров сказал, что в Болгарии он чувствует себя лучше, чем в других странах, где он работал. Он чувствует интерес и дружеские чувства болгар ко всему, что происходит в двусторонних отношениях. По словам посла, более 90 городов России и Болгарии являются партнерами и друзьями, которые сотрудничают во многих областях. В качестве примера интереса Болгарии к России он упомянул, что в Группу дружбы с Россией в парламенте Болгарии входит более 100 депутатов.



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