Задержаны вербовщики украинских моряков

19:18 14.12.2018 0 комментариев Украина

Нацполиция раскрыла группировку, занимавшейся вербовкой украинских граждан, которые потом перевозили нелегалов из северной Африки в Европу.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ, передает ЛiгаБiзнесIнформ.

“Основным заданием злоумышленников была вербовка украинцев, которые перевозили бы нелегалов из северной Африки в Европу. Моряки не понимали, что совершают преступление”, - говорится в заявлении.

Сообщается, что подозреваемые предлагали 2-4 тыс долларов за работу на турецких судах. Завербованных украинцев учили управлять кораблями, чтобы те могли беспрепятственно переправлять нелегальных мигрантов в Грецию и Италию.

Также задержанные предлагали полное сопровождение и покрытие расходов на перелет в Турцию.

В группу входило свыше 30 граждан Украины, а также турки и россияне. Пятерых из них уже задержали и предъявили обвинения в торговле людьми.

По месту жительства задержанных проведены обыски. Правоохранители изъяли мобильные терминалы, сим-карты, оргтехнику, деньги, сканы авиабилетов и паспортов завербованных украинцев.

Отмечается, что в результате деятельности группы, более 250 граждан Украины за “контрабанду” нелегалов находятся в тюрьмах Греции и Италии.



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