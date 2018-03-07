Задержаны вербовщики украинских моряков
|19:18 14.12.2018
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|Украина
Нацполиция раскрыла группировку, занимавшейся вербовкой украинских граждан, которые потом перевозили нелегалов из северной Африки в Европу.
Об этом сообщает пресс-служба НПУ, передает ЛiгаБiзнесIнформ.
“Основным заданием злоумышленников была вербовка украинцев, которые перевозили бы нелегалов из северной Африки в Европу. Моряки не понимали, что совершают преступление”, - говорится в заявлении.
Сообщается, что подозреваемые предлагали 2-4 тыс долларов за работу на турецких судах. Завербованных украинцев учили управлять кораблями, чтобы те могли беспрепятственно переправлять нелегальных мигрантов в Грецию и Италию.
Также задержанные предлагали полное сопровождение и покрытие расходов на перелет в Турцию.
В группу входило свыше 30 граждан Украины, а также турки и россияне. Пятерых из них уже задержали и предъявили обвинения в торговле людьми.
По месту жительства задержанных проведены обыски. Правоохранители изъяли мобильные терминалы, сим-карты, оргтехнику, деньги, сканы авиабилетов и паспортов завербованных украинцев.
Отмечается, что в результате деятельности группы, более 250 граждан Украины за “контрабанду” нелегалов находятся в тюрьмах Греции и Италии.
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