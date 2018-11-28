Политзаключенный в России Олег Сенцов получил в колонии посылку, которую месяц назад для него из Челябинской области отправили российские правозащитники.

Об этом сообщил правозащитник Николай Щур, передает ЛiгаБiзнесIнформ.

По словам Щура, о получении посылки он узнал из письма Олега, датированного 11 декабря.

Отмечается, что Сенцову не отдали диски и фильмы, которые забрали на проверку.

По мнению Щура, Олег получил посылку только из-за того, что правозащитники писали жалобы в соответствующие органы РФ.

Также Сенцова перевели из медицинской части в отряд колонии, сообщил правозащитник. Теперь украинец будет содержаться там, где он находился до голодовки.

"Переведен в отряд - это значит его перевели в барак. В помещение, где в одном месте человек сто - не знаю, какой численности отряды в ИК-8. Ожидать от этого ничего не нужно. Надо надеяться, что Олег уже достаточно окреп, чтобы выдержать условия постоянного контакта с десятками людей (инфекции и тд)", - сказал правозащитник и добавил, что о своем здоровье Сенцов ничего не написал.