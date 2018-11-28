Сенцова перевели в отряд, теплые вещи отправленные месяц назад он получил
|19:01 14.12.2018
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|Крым
Политзаключенный в России Олег Сенцов получил в колонии посылку, которую месяц назад для него из Челябинской области отправили российские правозащитники.
Об этом сообщил правозащитник Николай Щур, передает ЛiгаБiзнесIнформ.
По словам Щура, о получении посылки он узнал из письма Олега, датированного 11 декабря.
Отмечается, что Сенцову не отдали диски и фильмы, которые забрали на проверку.
По мнению Щура, Олег получил посылку только из-за того, что правозащитники писали жалобы в соответствующие органы РФ.
Также Сенцова перевели из медицинской части в отряд колонии, сообщил правозащитник. Теперь украинец будет содержаться там, где он находился до голодовки.
"Переведен в отряд - это значит его перевели в барак. В помещение, где в одном месте человек сто - не знаю, какой численности отряды в ИК-8. Ожидать от этого ничего не нужно. Надо надеяться, что Олег уже достаточно окреп, чтобы выдержать условия постоянного контакта с десятками людей (инфекции и тд)", - сказал правозащитник и добавил, что о своем здоровье Сенцов ничего не написал.
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