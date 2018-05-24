На границе с Румынией пограничники обстреляли "евробляху" / Фото
|18:44 14.12.2018
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|Румыния
В Черновицкой области на границе украинские пограничники открыли огонь по Фольксвагену на литовских номерах, который ехал в сторону границы с Румынией.
Об этом сообщает ЛИГА.Новости cо ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Водитель машины проигнорировал требование остановиться и не отреагировал на предупредительные выстрелы вверх.
Поэтому пограничники открыли огонь по колесам, машина остановилась и из машины выбежали несколько мужчин. Водителя авто задержали, он оказался в состоянии алкогольного опьянения.
Фото с сайта ЛИГА.Новости
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