В Черновицкой области на границе украинские пограничники открыли огонь по Фольксвагену на литовских номерах, который ехал в сторону границы с Румынией.

Об этом сообщает ЛИГА.Новости cо ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Водитель машины проигнорировал требование остановиться и не отреагировал на предупредительные выстрелы вверх.

Поэтому пограничники открыли огонь по колесам, машина остановилась и из машины выбежали несколько мужчин. Водителя авто задержали, он оказался в состоянии алкогольного опьянения.

Фото с сайта ЛИГА.Новости