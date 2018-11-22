Тбилисский апелляционный суд счёл недостаточными доводы юристов "Объединённой оппозиции" о признании незаконным постановления Центральной избирательной комиссии по итогам президентских выборов в Грузии.

Второй тур президентских выборов состоялся 28 ноября. Победу одержала бывший министр иностранных дел Саломе Зурабишвили. Её поддерживала правящая партия "Грузинская мечта". За Зурабишвили проголосовали почти 60 процентов избирателей. Соперником был кандидат от "Объединённой оппозиции" Григол Вашадзе, пишет Радио Свобода.

Оппозиция утверждает, что выборы прошли с большими нарушениями. Главный аргумент истцов – обещание председателя правящей партии, миллиардера Бидзины Иванишвили, погасить банковскую задолженность сотен тысяч граждан по ипотечным и потребительским кредитам сразу после завершения президентских выборов. Однако суд счёл, что обещания миллиардера не нарушали избирательный кодекс.

"Объединённая оппозиция" планирует провести в воскресенье митинг протеста в городе Телави, где состоится инаугурация президента Грузии.

Муниципальные власти уже предупредили о недопустимости акции вблизи места торжественных мероприятий, но представитель "Объединённой оппозиции" сообщил, что противники Зурабишвили не откажутся от проведения митинга протеста в Телави, невзирая на предупреждения местных властей.