Австрийский лоукост Laudamotion начал продажу авиабилетов из Киева в Вену по цене от 9,9 евро в один конец и от 19,9 евро туда и обратно.

Как сообщается на сайте Lowcost Avia, новые рейсы из Вены в Киев начнут выполнять с 1 февраля 2019 пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам, передает Новое Время.

Кроме Киева, лоукост Laudamotion откроет рейсы из Вены в Марракеш (Марокко), Штутгарт (Германия), а также на греческие курорты Ираклион, Родос, Кос, Корфу, Миконос и Закинтос.

Laudamotion - австрийская лоукост-авиакомпания основанная в марте 2018 года Ники Лаудой. Штаб-квартира находится в Вене, авиакомпания обслуживает 49 маршрутов в 18 странах. В 2018 году Laudamotion и Ryanair объявили о партнерстве, согласно условиям которого Ryanair получил 75% акций австрийской компании.