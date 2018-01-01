В Турции запустили мощную линию холодной прокатки стали
|17:51 14.12.2018
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|Турция
Турецкая компания Yildiz Demir Celik запустила на своем заводе в промышленной зоне Ali Kahya в районе г. Измит на северо-восточном побережье Мраморного моря новую линию непрерывного травления и холодной прокатки стали.
Мощность новой линии 1,5 млн. тонн в год, сообщает Укррудпром.
Таким образом компания завершила первую стадию своей инвестиционной программы, которая также предусматривала создание мощностей по выпуску 400 тыс. тонн оцинкованной стали и 150 тыс. тонн проката с полимерным покрытием в год.
Оборудование по нанесению покрытий было введено в строй в марте 2018 г.
В дальнейшем корпорация Yildizlar Yatirim Holding намерена инвестировать еще около $1 млрд. в развитие своего металлургического подразделения. Старт нового проекта намечен на 2019 г.
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