“Крымсода” в аннексированном Крыму осталась без электричества из-за пожара
|17:34 14.12.2018
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|Крым
Публичное акционерное общество "Крымский содовый завод" (Красноперекопск, Крым) осталось без электричества из-за возгорания на подстанции.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минэнерго РФ.
"14 декабря в 12:45 на подстанции 220 кВ "Сода" (ПАО "Крымский содовый завод") произошло возгорание маслонаполненного ввода 220 кВ фазы "В" трансформатора Т-2. Вызваны пожарные подразделения МЧС России в оккупированном Крыму. При этом защитой отключена воздушная линия 220 кВ "Красноперекопск - Сода-2" (ГУП "Крымэнерго")", - говорится в сообщении.
Одновременно отключились два генератора химзавода с суммарной нагрузкой 14,8 МВт.
"Станция снизила нагрузку до нуля с потерей собственных нужд. Без электроснабжения осталась производственная нагрузка ПАО "Крымский содовый завод" - 23 МВт. Последствий для бытовых потребителей нет", - уточняет Минэнерго.
Ведутся аварийно-восстановительные работы.
"Завод обесточен, производство встало. Энергетическая и другие службы принимают экстренные меры для изучения ситуации", - сообщил изданию представитель предприятия.
По данным министерства энергетики России, нарушения технологических процессов не зафиксированы, "экологическая обстановка в норме".
Крымский содовый завод веден в эксплуатацию в 1973 году, проектная мощность составляет 698 тыс. тонн продукции в год. Помимо кальцинированной соды, предприятие выпускает натрий двууглекислый (пищевую соду), натрий хлористый (пищевую соль), песок, щебень, антрацит, известь и бытовую химию.
По данным компании на март нынешнего года, ее основным акционером является кипрская Dwara Trading Limited (77,4%). В материалах Росстата на ноябрь 2018 года учредители Крымского содового завода не заявлены.
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