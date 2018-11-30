Morgan Stanly закриває свої представництва в Москві, які займаються торгівлею акцій і валютою.

Таким чином, американський кредитор поповнив ряди іноземних банків, які скоротили свою присутність в Росії. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, повідомляє УНІАН.

Morgan Stanley планує перевести частину персоналу в Лондон, а решта посад будуть просто скорочені.

В представництві американського банку в Москві працює близько 40 людей, які займаються покупкою і продажем акцій і валютними операціями.

Крім того, на Morgan Stanley працюють місцеві російські клерки. Вони лишаться в штаті і будуть займатися корпоративними фінансами, ринками капіталів і процесами злиття.

Видання нагадує, санкції США і Євросоюзу, запровадженні в якості покарання для Кремля за військове вторгнення в Україну, стали ударом для російських ринків.

Morgan Stanley приєднався до списку інших іноземних кредиторів, які колись були головними гравцями в Росії, але тепер покидають Москву. Тому що ціна операцій в Росії стала надто ризикованою і не варта потенційного доходу.

Раніше присутність в російській столиці скоротили Deutsche Bank і Credit Suisse Group.



