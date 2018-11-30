Американський кредитор Morgan Stanley закриває торгівлю акціями й валютою в Росії через санкції
|17:17 14.12.2018
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|Россия
Morgan Stanly закриває свої представництва в Москві, які займаються торгівлею акцій і валютою.
Таким чином, американський кредитор поповнив ряди іноземних банків, які скоротили свою присутність в Росії. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, повідомляє УНІАН.
Morgan Stanley планує перевести частину персоналу в Лондон, а решта посад будуть просто скорочені.
В представництві американського банку в Москві працює близько 40 людей, які займаються покупкою і продажем акцій і валютними операціями.
Крім того, на Morgan Stanley працюють місцеві російські клерки. Вони лишаться в штаті і будуть займатися корпоративними фінансами, ринками капіталів і процесами злиття.
Видання нагадує, санкції США і Євросоюзу, запровадженні в якості покарання для Кремля за військове вторгнення в Україну, стали ударом для російських ринків.
Morgan Stanley приєднався до списку інших іноземних кредиторів, які колись були головними гравцями в Росії, але тепер покидають Москву. Тому що ціна операцій в Росії стала надто ризикованою і не варта потенційного доходу.
Раніше присутність в російській столиці скоротили Deutsche Bank і Credit Suisse Group.
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