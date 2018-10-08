Багато делегатів Парламентської асамблеї Ради Європи підтримують ініціативу України провести на січневій сесії ПАРЄ термінові дебати щодо агресії Росії у Чорному та Азовському морях.

Про це голова делегації Верховної Ради України в ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар'єв написав у Facebook, повідомляє Укрінформ.

"Термінові дебати в ПАРЄ у січні на тему "Відкрита агресія Росії проти України: зрив мирного процесу і загроза Європейській безпеці" з великою вірогідністю відбудуться", - переконаний Ар'єв.

Він повідомив, що заявку на термінові дебати, яка вже містить жорстку оцінку ситуації в Керченській протоці, підписали 59 делегатів з України, Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії, Іспанії, Австрії, Нідерландів, Ірландії, Португалії, Польщі, Румунії, Грузії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви та інших країн.

"Остаточне рішення буде ухвалене, згідно з процедурою, на Бюро ПАРЄ прямо перед відкриттям січневої сесії. Але підготовка вже йде і, вочевидь, після неприхованого нападу РФ на українські кораблі, терпець урвався навіть в багатьох, хто ставився до Росії прихильно. Вони теж підписали заявку. Отже, готуємося до січня", - зазначив Ар'єв.

Як відомо, зимова сесія ПАРЄ пройде 21-25 січня у Страсбурзі.