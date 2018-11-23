Росія додатково передислокувала в окупований Крим 100 бойових літаків нового типу
|16:37 14.12.2018
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|Крым
Росія додатково передислокувала на територію окупованого Криму 100 бойових літаків нового типу.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки МО Українив ефірі передачі “Крим. Реалії” , повідомляє прес-служба відомства.
Це літаки Су-27 та Су-30, які здатні діяти на всій глибині чорноморського регіону та майже всій території України.
Також за словами Вадима Скібіцького, своє військове угруповання в окупованому Криму Росія посилила 6 підводними човнами нового типу, які можуть бути озброєними ракетними комплексами “Калібр” з дальністю враження наземних цілей до 1500 кілометрів.
Захист узбережжя анексованого кримського півострова російські окупаційні війська посилили 16 бойовими установками ракетних комплексів “Бастіон” та “Бал”, що здатні вражати цілі майже у всій акваторії
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