Агрессия России подрывает безопасность и вредит экономике стран ОЧЭС - МИД

16:16 14.12.2018 0 комментариев Азербайджан

Агрессивная политика России угрожает безопасности и экономическому сотрудничеству в регионе стран-членов ОЧЭС.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар во время 39-го заседания Совета министров иностранных дел стран-членов Организации Черноморского Экономического Сотрудничества в Баку, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства.

Заместитель Министра осудил продолжающуюся агрессию России против Украины, в частности, сделав упор на вооруженную провокацию России в Азовском море, захват украинских моряков и военніх кораблей, нарушение свободы судоходства в Азовском море, блокировании украинских портов Бердянск и Мариуполь.

Василий Боднар призвал партнеров и других членов ОЧЭС принять все необходимые меры для сдерживания агрессора, в том числе посредством применения новых и усиления существующих санкций, а также предоставления Украине помощи для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины в рамках международно признанных границ.

В своем выступлении глава украинской делегации отметил, что только восстановление мира и стабильности в регионе, суверенитета и территориальной целостности стран-членов Организации в пределах международно признанных границ может обеспечить прочную основу для развития экономического сотрудничества в Черноморском регионе.

Заседание завершилось передачей председательства в ОЧЭС от Азербайджана Болгарии, которая продлится в течение первого полугодия 2019 года.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

13 декабря лидеры ЕС приняли решение продлить экономические санкции против России еще на полгода. Также Европарламент принял документ, согласно которому в ЕС ужесточат санкции в отношении РФ, если украинских моряков, захваченных на Азове, не освободят.

Организация Черноморского Экономического Сотрудничества — это объединение 12 стран Черноморского региона (Азербайджан, Албания, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Молдова, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина). Ее основали в 1992 году. Ее цель — развитие экономических отношений между странами Черноморского региона, борьба с организованной преступностью и терроризмом. Штаб-квартира находится в Стамбуле.



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