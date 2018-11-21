В оккупированной Ялте пропал главный архитектор и его жена / Фото
|15:50 14.12.2018
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|Крым
Началось служебное расследование по факту исчезновения главного архитектора оккупированной Ялты Эдема Сеит-Ибраимовича Керимова.
Уже почти десять дней он не выходит на связь, сообщает сайт Ялта 24.
"Керимов до 5 декабря официально находился на больничном, однако после этой даты на работу не вышел. Где Керимов сейчас, что с ним неизвестно. На связь со мной он не выходит. На звонки не отвечает. Надеемся, что с нашим коллегой все хорошо", - прокомментировал для Ялта-24 сложившуюся ситуацию глава оккупационной администрации Ялты Алексей Челпанов.
Сообщается, что сегодня, 14 декабря, создадут рабочую группу, которая займется выявлением местонахождения Керимова.
"Рабочая группа подаст соотвествующий запрос в правоохранительные органы, чтобы начался процесс поиска Керимова. Запрос будет отправлен сегодня", - пообещал Зинченко.
Стоит отметить, что, по словам Челпанова, супруга Керимова также не выходит на связь.
Первые сообщения об исчезновении главного архитектора Ялты начали появляться 3 декабря. В этот день, напомним, приняли генеральный план города, однако в сессионом зале в ходе такого важного события, к которому Керимов имел непосредственное отношение, чиновник отсутствовал. Это, конечно же, не осталось не замеченным.
Фото Ялта 24
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