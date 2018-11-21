Началось служебное расследование по факту исчезновения главного архитектора оккупированной Ялты Эдема Сеит-Ибраимовича Керимова.

Уже почти десять дней он не выходит на связь, сообщает сайт Ялта 24.

"Керимов до 5 декабря официально находился на больничном, однако после этой даты на работу не вышел. Где Керимов сейчас, что с ним неизвестно. На связь со мной он не выходит. На звонки не отвечает. Надеемся, что с нашим коллегой все хорошо", - прокомментировал для Ялта-24 сложившуюся ситуацию глава оккупационной администрации Ялты Алексей Челпанов.

Сообщается, что сегодня, 14 декабря, создадут рабочую группу, которая займется выявлением местонахождения Керимова.

"Рабочая группа подаст соотвествующий запрос в правоохранительные органы, чтобы начался процесс поиска Керимова. Запрос будет отправлен сегодня", - пообещал Зинченко.

Стоит отметить, что, по словам Челпанова, супруга Керимова также не выходит на связь.

Первые сообщения об исчезновении главного архитектора Ялты начали появляться 3 декабря. В этот день, напомним, приняли генеральный план города, однако в сессионом зале в ходе такого важного события, к которому Керимов имел непосредственное отношение, чиновник отсутствовал. Это, конечно же, не осталось не замеченным.

Фото Ялта 24