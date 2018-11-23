В оккупированном Севатопполе в торжественной обстановке состоялось освящение Андреевских флагов боевых кораблей, а также судов обеспечения Черноморского флота страны-агрессора.

Об этом сообщили в пресс-службе ЧФ страны-оккупанта, передают Аргументы недели - Крым.

Мероприятие состоялось в Соборе святого равноапостольного князя Владимира, который является усыпальницей известных адмиралов-флотоводцев. Оно было приурочено ко Дню памяти апостола Андрея Первозванного.

Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота оккупантов, в мероприятии участвовали представители экипажей всех корабельных соединений флота.

Процедурой освещения руководил протоиерей Сергий, благочинный Севастопольского округа. Затем он передал флаги командирам кораблей, катеров и капитанам судов.