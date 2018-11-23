Теперь не утонут: в оккупированном Севастополе нашли способ обезопасить военные корабли
|15:32 14.12.2018
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|Крым
В оккупированном Севатопполе в торжественной обстановке состоялось освящение Андреевских флагов боевых кораблей, а также судов обеспечения Черноморского флота страны-агрессора.
Об этом сообщили в пресс-службе ЧФ страны-оккупанта, передают Аргументы недели - Крым.
Мероприятие состоялось в Соборе святого равноапостольного князя Владимира, который является усыпальницей известных адмиралов-флотоводцев. Оно было приурочено ко Дню памяти апостола Андрея Первозванного.
Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота оккупантов, в мероприятии участвовали представители экипажей всех корабельных соединений флота.
Процедурой освещения руководил протоиерей Сергий, благочинный Севастопольского округа. Затем он передал флаги командирам кораблей, катеров и капитанам судов.
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