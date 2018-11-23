Москва считает что для встречи Путина и Трампа есть более срочные вопросы для обсуждения чем освобождение украинских моряков
|15:15 14.12.2018
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|Крым
Россия сохраняет готовность к проведению встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Его цитирует ТАСС в пятницу, 14 декабря, передает Лента.Ру.
«Мы по-прежнему убеждены, что эта встреча в равной степени необходима как для Москвы, так и для Вашингтона», — сказал пресс-секретарь российского лидера.
По его словам, у сторон есть срочные вопросы для обсуждения, в частности, касающиеся «стратегической безопасности всего мира».
13 декабря советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что встреча президентов не состоится до тех пор, пока Россия не отпустит задержанных после агрессии в Керченском проливе украинских моряков.
Переговоры двух лидеров готовились в рамках саммита G20 в Аргентине, однако Трамп отменил встречу.
В Москве полагают, что реальные причины такого решения кроются во внутриполитической повестке.
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