Финразведки Украины и Великобритании подписали меморандум о сотрудничестве
|14:58 14.12.2018
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|Украина
Госслужба финансового мониторинга Украины и подразделение финансовой разведки Великобритании подписали меморандум о сотрудничестве.
Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинга) Игорь Черкасский и глава подразделения финансовой разведки Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Ян Минот подписали новый Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, пишет ZN,UA со ссылкой на сайт Службы Госфинмониторинга.
Согласно документу, Госфинмониторинг и подразделение финразведки Соединенного Королевства Великобритании должны повысить эффективность обмена информацией о финансовых операциях, которые могут быть связаны с подозрением в легализации доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.
Отмечается, что Госфинмониторингом заключено 76 международных соглашений о сотрудничестве с подразделениями финансовых разведок иностранных государств.
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