Госслужба финансового мониторинга Украины и подразделение финансовой разведки Великобритании подписали меморандум о сотрудничестве.

Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинга) Игорь Черкасский и глава подразделения финансовой разведки Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Ян Минот подписали новый Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, пишет ZN,UA со ссылкой на сайт Службы Госфинмониторинга.

Согласно документу, Госфинмониторинг и подразделение финразведки Соединенного Королевства Великобритании должны повысить эффективность обмена информацией о финансовых операциях, которые могут быть связаны с подозрением в легализации доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Отмечается, что Госфинмониторингом заключено 76 международных соглашений о сотрудничестве с подразделениями финансовых разведок иностранных государств.