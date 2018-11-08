«Технопромэкспорт», дочерняя компания госкорпорации «Ростех», нашла способ закупить газовые турбины Siemens для снабжающей оккупированный Крым электростанции в обход санкций.

Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты конкурса, передает Лента.Ру.

В официальных результатах конкурса на сайте госзакупок имя компании-победителя не раскрывается, но источники издания в «Ростехе» сообщили, что им стала компания «Трест Севзапэнергомонтаж». Она выступит в роли «комплексного поставщика» — посредника между производителем турбин и конечным покупателем.

По данным издания, посредников будет два: нынешний владелец и «Трест Севзапэнергомонтаж». Сообщается, что турбины будут подержанными, так как «Технопромэкспорт» хочет еще больше обезопасить себя и своего контрагента от возможных новых санкций.

Сейчас компания находится под ограничениями США и Евросоюза из-за скандала с поставками турбин Siemens на электростанцию в оккупированном Крыму — западный санкционный режим запрещает сотрудничать с полуостровом и продавать туда оборудование.

Нынешние закупки предназначены для Ударной ТЭС на Таманском полуострове Краснодарского края, но вырабатываемая энергия с нее сможет поставляться в оккупированный Крым. Согласно американскому закону, любые партнеры подсанкционных компаний, совершающие с ними «существенные сделки», также могут попасть под ограничения.

В качестве альтернативного варианта рассматривается закупка турбин у иранской Mapna, которая производит их по лицензии Siemens.