Россия надеется закупить турбины для оккупированного Крыма в обход санкций при помощи «комплексного поставщика»
|14:39 14.12.2018
|0 комментариев
|Крым
«Технопромэкспорт», дочерняя компания госкорпорации «Ростех», нашла способ закупить газовые турбины Siemens для снабжающей оккупированный Крым электростанции в обход санкций.
Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты конкурса, передает Лента.Ру.
В официальных результатах конкурса на сайте госзакупок имя компании-победителя не раскрывается, но источники издания в «Ростехе» сообщили, что им стала компания «Трест Севзапэнергомонтаж». Она выступит в роли «комплексного поставщика» — посредника между производителем турбин и конечным покупателем.
По данным издания, посредников будет два: нынешний владелец и «Трест Севзапэнергомонтаж». Сообщается, что турбины будут подержанными, так как «Технопромэкспорт» хочет еще больше обезопасить себя и своего контрагента от возможных новых санкций.
Сейчас компания находится под ограничениями США и Евросоюза из-за скандала с поставками турбин Siemens на электростанцию в оккупированном Крыму — западный санкционный режим запрещает сотрудничать с полуостровом и продавать туда оборудование.
Нынешние закупки предназначены для Ударной ТЭС на Таманском полуострове Краснодарского края, но вырабатываемая энергия с нее сможет поставляться в оккупированный Крым. Согласно американскому закону, любые партнеры подсанкционных компаний, совершающие с ними «существенные сделки», также могут попасть под ограничения.
В качестве альтернативного варианта рассматривается закупка турбин у иранской Mapna, которая производит их по лицензии Siemens.
Ещё на эту тему:
Владелец "Норда" понял, что арестованное судно скорее продадут на запчасти чем вернут
МИД Бельгии: ЕС будет давить на Россию для обеспечения свободного судоходства в Керченском проливе
Кабмин Германии: вопрос расширения санкций против России будет обсуждаться на уровне ЕС
Херсонский суд продолжит рассмотрение дела о российском судне "Механик Погодин" 3 декабря
Сбербанк не будет продавать попавший под санкции курортный комплекс в оккупированном Крыму
Следующим для "экономии моторесурса" будут буксировать тральщик ЧФ РФ "Иван Антонов"
Представители ВМФ РФ и компании-поставщика китайских дизелей объяснили буксировку экономией моторесурса