Россия надеется закупить турбины для оккупированного Крыма в обход санкций при помощи «комплексного поставщика»

14:39 14.12.2018 0 комментариев Крым

«Технопромэкспорт», дочерняя компания госкорпорации «Ростех», нашла способ закупить газовые турбины Siemens для снабжающей оккупированный Крым электростанции в обход санкций.

Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты конкурса, передает Лента.Ру.

В официальных результатах конкурса на сайте госзакупок имя компании-победителя не раскрывается, но источники издания в «Ростехе» сообщили, что им стала компания «Трест Севзапэнергомонтаж». Она выступит в роли «комплексного поставщика» — посредника между производителем турбин и конечным покупателем.

По данным издания, посредников будет два: нынешний владелец и «Трест Севзапэнергомонтаж». Сообщается, что турбины будут подержанными, так как «Технопромэкспорт» хочет еще больше обезопасить себя и своего контрагента от возможных новых санкций.

Сейчас компания находится под ограничениями США и Евросоюза из-за скандала с поставками турбин Siemens на электростанцию в оккупированном Крыму — западный санкционный режим запрещает сотрудничать с полуостровом и продавать туда оборудование.

Нынешние закупки предназначены для Ударной ТЭС на Таманском полуострове Краснодарского края, но вырабатываемая энергия с нее сможет поставляться в оккупированный Крым. Согласно американскому закону, любые партнеры подсанкционных компаний, совершающие с ними «существенные сделки», также могут попасть под ограничения.

В качестве альтернативного варианта рассматривается закупка турбин у иранской Mapna, которая производит их по лицензии Siemens.



Ещё на эту тему:

09:37 14.12.2018
Владелец "Норда" понял, что арестованное судно скорее продадут на запчасти чем вернут
15:41 10.12.2018
МИД Бельгии: ЕС будет давить на Россию для обеспечения свободного судоходства в Керченском проливе
17:31 06.12.2018
Подсанкционному отелю в оккупированном Крыму выделяют землю под винный комплекс
20:20 28.11.2018
Кабмин Германии: вопрос расширения санкций против России будет обсуждаться на уровне ЕС
08:45 22.11.2018
Госдуме РФ призвали заставить крупные банки работать в оккупированном Крыму
18:43 16.11.2018
Херсонский суд продолжит рассмотрение дела о российском судне "Механик Погодин" 3 декабря
20:05 13.11.2018
Сбербанк не будет продавать попавший под санкции курортный комплекс в оккупированном Крыму
07:17 09.11.2018
“Крымские” санкции отменят, когда Россия вернет Украине полуостров - США в ОБСЕ
07:01 09.11.2018
"Після Кримської декларації послідували Кримські санкції". Хто потрапив до списку?
20:59 08.11.2018
Следующим для "экономии моторесурса" будут буксировать тральщик ЧФ РФ "Иван Антонов"
20:45 08.11.2018
Представители ВМФ РФ и компании-поставщика китайских дизелей объяснили буксировку экономией моторесурса
11:39 08.11.2018
Из-за санкций буксировка военных кораблей становится "нормальной практикой" для ВМФ России
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:16 14.12.2018
Агрессия России подрывает безопасность и вредит экономике стран ОЧЭС - МИД
11:22 14.12.2018
В Баку началось заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ОЧЭС
14:14 12.12.2018
В Баку пройдет встреча начальника российского Генштаба и главкома ОВС НАТО в Европе
14:51 06.12.2018
Министерство обороны Азербайджана опровергает сообщения российских СМИ. Баку не нужны ракеты «Бал-Э»
Все новости страны
Армения Армения
12:59 14.12.2018
Москва до сих пор не поздравила Пашиняна с победой на выборах
13:57 13.12.2018
В течение ближайших 5 лет правительство Армении хочет инвестировать $2.5 млрд в развитие ВС
17:57 11.12.2018
В Армении задержан российский военнослужащий по подозрению в убийстве женщины
12:13 11.12.2018
Армения не стремится в НАТО - Пашинян
Все новости страны
Болгария Болгария
12:58 12.12.2018
Самолет с министром обороны Болгарии совершил экстренную посадку в Вене
13:59 03.12.2018
Bulgaria Air отменила авиарейсы в Украину
19:21 28.11.2018
В Болгарии вице-премьер, министр и евродепутат замешаны в паспортной афере
14:15 23.11.2018
В мае 2019 года Болгария войдёт в Шенген по воздуху
Все новости страны
Греция Греция
15:58 13.12.2018
У Греції стався землетрус
16:16 11.12.2018
В Греции в ноябре существенно замедлилась годовая инфляция
09:48 07.12.2018
В ходе столкновений в Афинах пострадали три человека, 35 задержанных
07:54 06.12.2018
Афины против использования политики санкций в отношениях с Москвой
Все новости страны
Грузия Грузия
18:26 14.12.2018
Суд отклонил иск об отмене результатов президентских выборов в Грузии
08:42 14.12.2018
НАТО планирует расширить сотрудничество с Грузией из-за российской агрессии в Черном море
19:24 13.12.2018
ЕСПЧ не принял иски жителей самопровозглашённой республики Южная Осетия к Грузии по конфликту 2008 года
15:15 11.12.2018
Правительство Грузии блокирует назначение Бриджит Бринкс послом США в Грузии
Все новости страны
Молдова Молдова
12:33 13.12.2018
Додона не удастся отправить в отставку из-за юридических тонкостей - спикер парламента Молдовы
12:12 12.12.2018
Украина поможет Молдове с ремонтом и модернизацией броне-и авиатехники
13:38 10.12.2018
Президента Молдовы в пятый раз отстранили от должности
16:37 07.12.2018
Президент Молдовы Додон пожаловался русским, что его снова отстранят. Он надеется, что в последний раз
Все новости страны
Россия Россия
17:17 14.12.2018
Американський кредитор Morgan Stanley закриває торгівлю акціями й валютою в Росії через санкції
14:15 14.12.2018
РФ торгує з африканськими країнами зброєю та енергоносіями в обмін на підтримку в ООН - Болтон
13:52 14.12.2018
ВМФ РФ обучал ВМС Индии проводить высадку досмотровых команд и их действиям на борту вызывающих подозрение судов
13:17 14.12.2018
Из-за "налогового маневра" в России Беларусь потеряет до $10,8 млрд -- Лукашенко
Все новости страны
Румыния Румыния
18:44 14.12.2018
На границе с Румынией пограничники обстреляли "евробляху" / Фото
07:54 12.12.2018
Несмотря на отсутствие консенсуса Европарламент одобрил присоединение Румынии и Болгарии к Шенгену
09:48 10.12.2018
В Бухаресте считают нынешние условия неподходящими для критических выводов по Молдавии
17:37 07.12.2018
Румыния блокирует в Совете ЕС принятия заявления с критикой Молдовы - СМИ
Все новости страны
Турция Турция
17:51 14.12.2018
В Турции запустили мощную линию холодной прокатки стали
10:24 13.12.2018
Столкновение поездов в Анкаре: 7 погибших, 46 раненых / Фото
09:21 13.12.2018
У Пентагоні назвали неприйнятними односторонні військові операції на північному сході Сирії
17:53 12.12.2018
Ердоган анонсував нову військову операцію проти курдів у Сирії
Все новости страны
Украина Украина
19:01 14.12.2018
Сенцова перевели в отряд, теплые вещи отправленные месяц назад он получил
18:09 14.12.2018
Австрийский лоукост начал продажу дешевых билетов из Киева в Вену
17:34 14.12.2018
“Крымсода” в аннексированном Крыму осталась без электричества из-за пожара
16:57 14.12.2018
ПАРЄ може ухвалити у січні рішення щодо агресії Росії у Чорному та Азовському морях
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс