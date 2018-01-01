Росія налагодила торгівлю з африканськими країнами зброєю та енергоносіями, розраховуючи в обмін за це на підтримку на голосуваннях в ООН.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон у четвер, пише Інтерфакс-Україна.

"Росія торгує зброєю та енергоносіями (в Африці - ІФ) в обмін на підтримку на голосуваннях в ООН", - сказав він, презентуючи в Heritage Foundation нову стратегію США щодо Африки.

За його словами, така діяльність в Африці дає змогу "зберігати владу авторитарним політикам, підриває безпеку та мир", "суперечить інтересам населення Африки".

Діяльність російських компаній в Африці Дж.Болтон назвав "корумпованою економічною діяльністю".

За його словами, Росія продовжує добувати в Африці природні ресурси "для власного блага", без врахування інтересів африканців.

У своїй промові Дж.Болтон назвав Росію та Китай загрозами для країн Африки.

"Хижацькі практики, які переслідують Китай і Росія, затримують економічне зростання в Африці, загрожують фінансовій незалежності африканських країн, гальмують можливості для інвестицій США, заважають військовим операціям США та несуть значну загрозу для національних інтересів США у сфері безпеки", - заявив він.



Як повідомлялося раніше, Росія тисне на дипломатів країн Африки в ООН, щоб зірвати голосування за резолюцію про мілітаризацію окупованого Криму, складену України в співавторстві з групою країн-членів ООН.

