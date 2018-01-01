РФ торгує з африканськими країнами зброєю та енергоносіями в обмін на підтримку в ООН - Болтон
|14:15 14.12.2018
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|Россия
Росія налагодила торгівлю з африканськими країнами зброєю та енергоносіями, розраховуючи в обмін за це на підтримку на голосуваннях в ООН.
Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон у четвер, пише Інтерфакс-Україна.
"Росія торгує зброєю та енергоносіями (в Африці - ІФ) в обмін на підтримку на голосуваннях в ООН", - сказав він, презентуючи в Heritage Foundation нову стратегію США щодо Африки.
За його словами, така діяльність в Африці дає змогу "зберігати владу авторитарним політикам, підриває безпеку та мир", "суперечить інтересам населення Африки".
Діяльність російських компаній в Африці Дж.Болтон назвав "корумпованою економічною діяльністю".
За його словами, Росія продовжує добувати в Африці природні ресурси "для власного блага", без врахування інтересів африканців.
У своїй промові Дж.Болтон назвав Росію та Китай загрозами для країн Африки.
"Хижацькі практики, які переслідують Китай і Росія, затримують економічне зростання в Африці, загрожують фінансовій незалежності африканських країн, гальмують можливості для інвестицій США, заважають військовим операціям США та несуть значну загрозу для національних інтересів США у сфері безпеки", - заявив він.
Як повідомлялося раніше, Росія тисне на дипломатів країн Африки в ООН, щоб зірвати голосування за резолюцію про мілітаризацію окупованого Криму, складену України в співавторстві з групою країн-членів ООН.
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