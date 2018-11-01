ВМФ РФ обучал ВМС Индии проводить высадку досмотровых команд и их действиям на борту вызывающих подозрение судов
|13:52 14.12.2018
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|Россия
Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) и Военно-морских сил (ВМС) Индии в рамках учения "Индра Нэви - 2018" отработали проведение досмотровой операции.
Об этом сообщил в пятницу, 14 декабря, официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский, сообщает ТАСС.
"В первой половине дня проведены практические тренировки в рамках досмотровой операции, где были задействованы военнослужащие подразделения морской пехоты ТОФ и спецподразделения ВМС Индии. В ходе тренировки отработаны стандартные процедуры при опросе вызывающих подозрение судов, высадка досмотровых команд и их действия на борту судна", - говорится в сообщении.
После этого в рамках учений планируется проведение тактического маневрирования с перестроением кораблей ВМФ России и ВМС Индии в различные строи для совместного фотографирования, которое обеспечат российский вертолет Ка-27ПЛ и многоцелевой вертолет ВМС Индии "Четак". 14 декабря в планах проведение учения по совместному поиску подводной лодки условного противника, в роли которой выступит индийская дизельная субмарина "Синдукирти".
Днем ранее моряки двух стран провели полеты палубных вертолетов над морем, совершенствовали практические навыки по пополнению от танкеров запасов воды и топлива на ходу.
Учения "Индра Нэви - 2018" проходят в Бенгальском заливе с 13 по 16 декабря. К отработке задач на различных этапах "Индры" привлекается более 10 боевых кораблей и судов обеспечения двух стран, самолеты и вертолеты ВМС Индии, а также вертолет БПК "Адмирал Пантелеев".
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