Сергей Аксенов назвал «главные угрозы», которые представляют «опасность» в оккупированном Крыму

13:35 14.12.2018 0 комментариев Крым

Сергей Аксёнов сообщил о нарастании террористических угроз на территории оккупированного полуострова.

Такое заявление он сделал по итогам заседания Антитеррористической комиссии оккупированного Крыма, сообщает Крым Информ.

«В настоящее время сохраняется тенденция нарастания террористических угроз как со стороны Украины, так и со стороны международных террористических организаций», – написал Аксенов на своей странице в соцсети.

По словам Аксенова, для реализации диверсионно-террористических планов могут быть использованы сотрудники украинских спецслужб. В том числе выходцы из Крыма, которые состоят в  добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана, а также законспирированные члены международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

«Кроме того, к местам постоянного проживания могут возвращаться жители Крыма, получившие боевой опыт в составе международных террористических групп. Реальную опасность представляет деятельность функционеров и сторонников радикальных исламистских организаций, идеологий и учений», – отметил Аксёнов.

Аксенов подчеркнул также, что существует угроза попыток со стороны руководства Украины дестабилизировать ситуацию в оккупированном Крыму.

Аксёнов сообщил, что план антитеррористической работы на 2018 год на незаконо аннексированном полуострове в целом был выполнен.

 



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