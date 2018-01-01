Из-за "налогового маневра" в России Беларусь потеряет до $10,8 млрд -- Лукашенко

13:17 14.12.2018 0 комментариев Россия

Потери Беларуси из-за налогового маневра в РФ составят до $10,8 миллиарда до 2024 года, а неспособность стран договориться разрушает их союз.

Об этом в пятницу, 14 декабря, сказал белорусский президент Александр Лукашенко, передает Reuters.

“Разрушается основа нашего союза, в который вы нас зазывали... Шантажировать нас, пытаться наклонить, стать коленом на грудь – бесполезно”, - сказал Лукашенко в Минске на пресс-конференции для российских региональных СМИ.

“Если руководство России нас не слышит, я могу задать им один вопрос: “Зачем вы идете на уничтожение Беларуси?”

Ранее Минск оценивал потери своего бюджета из-за налогового маневра в России в 600 миллионов белорусских рублей (около $300 миллионов) в 2019 году.

Лукашенко в пятницу, 14 декабря, также сказал, что Москва обещала Минску начать переговоры о цене на поставки газа с 2020 года, но пока отказывается это делать.

В 2019 году РФ будет поставлять газ Белоруссии по цене $127 за 1.000 кубометров.

Как сообщал ТАСС, реформа налогообложения в нефтяном секторе России может заставить Беларусь увеличить объемы импорта нефти из других стран, включая Иран. Об этом сообщил журналистам вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко в кулуарах Красноярского экономического форума.

"Если жизнь заставит, куда деваться? Вы же все ведете переговоры, что "налоговый маневр" надо закончить. А что значит налоговый маневр закончить? Это значит, сделать так, чтобы отказаться от учета вывозной таможенной пошлины, все перевести на НДПИ, но тогда читай, это понятно и первокласснику, при поставках нефти из России в Белоруссии будет мировая цена", - сказал Семашко, отвечая на вопрос, планирует ли Белоруссия в этом году закупать иранскую нефть.



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