Экипаж арестованного украинским судом керченского сейнера "Норд" просит у "главы" Крыма Сергея Аксенова новое судно для работы.

Как сказано в тексте обращения, рыбаки просят о встрече с Аксеновым "в связи с тяжелым и неопределенным положением из-за потери единственного траулера "Норда", пишут События Крыма.

В обращении говорится, что рыбаки и их семьи "ожидают выполнения обещаний руководства Крыма по поддержке предприятия и передаче рыбакам нового судна".

"Щемящая боль за весь колхоз, за всех людей, которые там работают", – так описала общее мнение рыбаков "Норда" Ирина Оборина.

Реакция Аксенова на обращение на данный момент неизвестна.

25 марта украинские пограничники задержали в акватории Азовского моря рыболовецкое судно "Норд" из Крыма под флагом России.

Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту выхода судна "Норд" из закрытого Киевом порта аннексированной Керчи, а 30 марта украинский суд арестовал крымское судно.

Позже сообщалось, что в Украине завершено досудебное расследование в уголовном производстве по делу капитана крымского судна "Норд" Владимира Горбенко. Капитана судна обвиняют по статье "Нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны" Уголовного кодекса Украины.

Позже капитану было сообщено о подозрении в незаконном занятии рыбным добывающим промыслом.

Ранее сообщалось, что арестованное керченское судно "Норд" повторно выставят на продажу со скидкой до 10% от ранее определенной стартовой цены в 1,6 млн грн.

Ранее торги по продаже арестованного черноморского сейнера "Норд" из Крыма не состоялись из-за отклонения заявок всех покупателей.

Напомним, Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений передало арестованное рыбацкое судно "Норд" на реализацию ГП "Сетам" OpenMarket Министерства юстиции Украины.