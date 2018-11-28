Экипаж арестованного "Норда" ожидают выполнения обещаний оккупантов по передаче рыбакам нового судна
|12:33 14.12.2018
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|Крым
Экипаж арестованного украинским судом керченского сейнера "Норд" просит у "главы" Крыма Сергея Аксенова новое судно для работы.
Как сказано в тексте обращения, рыбаки просят о встрече с Аксеновым "в связи с тяжелым и неопределенным положением из-за потери единственного траулера "Норда", пишут События Крыма.
В обращении говорится, что рыбаки и их семьи "ожидают выполнения обещаний руководства Крыма по поддержке предприятия и передаче рыбакам нового судна".
"Щемящая боль за весь колхоз, за всех людей, которые там работают", – так описала общее мнение рыбаков "Норда" Ирина Оборина.
Реакция Аксенова на обращение на данный момент неизвестна.
25 марта украинские пограничники задержали в акватории Азовского моря рыболовецкое судно "Норд" из Крыма под флагом России.
Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту выхода судна "Норд" из закрытого Киевом порта аннексированной Керчи, а 30 марта украинский суд арестовал крымское судно.
Позже сообщалось, что в Украине завершено досудебное расследование в уголовном производстве по делу капитана крымского судна "Норд" Владимира Горбенко. Капитана судна обвиняют по статье "Нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны" Уголовного кодекса Украины.
Позже капитану было сообщено о подозрении в незаконном занятии рыбным добывающим промыслом.
Ранее сообщалось, что арестованное керченское судно "Норд" повторно выставят на продажу со скидкой до 10% от ранее определенной стартовой цены в 1,6 млн грн.
Ранее торги по продаже арестованного черноморского сейнера "Норд" из Крыма не состоялись из-за отклонения заявок всех покупателей.
Напомним, Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений передало арестованное рыбацкое судно "Норд" на реализацию ГП "Сетам" OpenMarket Министерства юстиции Украины.
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